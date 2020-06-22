Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te

Dünyada birçok ülkede yayınlanan ve geniş izleyici kitlesine ulaşan spor-reality programı Exatlon, yepyeni versiyonu Exatlon Challenge ile 3 Temmuz'da Netflix'te olacak.

22.06.2020 12:16 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:54

Sunuculuğunu Türkiye'nin en ünlü YouTuber'ı Orkun Işıtmak'ın yaptığı Exatlon Challenge, 3 Temmuz Cuma günü Netflix üzerinden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

YEPYENİ FORMATLA EKRANA GELECEK

Acun Medya tarafından 2017 yılından beri yapılan Exotlon yarışması, bu sefer Türkiye'nin en popüler influencerlarıyla oldukça çekişmeli ve bir o kadar da eğlenceli halleriyle ekrana gelecek. Yarışmada sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan fenomenler, en cesaretli influencer olmak için kıyasıya mücadele edecek.

Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te

SİYAH VE BEYAZ TAKIM HALİNDE YARIŞACAKLAR

Exatlon Challenge, Exatlon'un modern dokunuşlar içeren yeni bir versiyonudur.Exatlon Challenge, Türkiye'nin en popüler influencerlarını uluslararası Exatlon formatıyla buluşturur. Her bölümde, Siyah ve Beyaz takım oyunlardaki yeteneklerini ve takım olma konusundaki başarısını kanıtlamak için birbiriyle yarışır.Ayrıca izleyiciler Exatlon Challenge'da; takımların ev yaşantısını, yarışmacıların oyun kaybetmemek için neler yaptıklarını ve Exatlon Challenge'ın şampiyonu olmak için verdikleri tüm mücadeleyi izler. Exatlon Challenge sosyal medya fenomenlerinin rekabetçi taraflarını, atletik yeteneklerini ve Exatlon'un karşılarına çıkaracağı büyük sürprizler karşısındaki cesaretlerini test eder.Bu yarışta takımların en büyük motivasyonu; parkurlarda başarılı olduklarında kazanacakları muhteşem ödüllerdir. Çünkü Exatlon Challenge'da kaybeden takım kaybetmekle kalmaz aynı zamanda hoş olmayan sürprizler ve Exatlon prodüksiyon ekibinin sunduğu beklenmedik durumlarla da karşılaşır.

Orkun Işıtmak'ın sunduğu ve Oğuzhan Uğur'un Exatlon Face-Off bölümleriyle yer aldığı fenomen spor reality yarışması Exatlon Challenge hem en başarılı hem de en cesaretli influencerı arıyor.

EXATLON CHALLENGE YARIŞMASINDA KİMLER OLACAK?

ORKUN IŞITMAK

Orkun Işıtmak'ın 6,87 MN aboneli bir Youtube kanalı vardır. Kanalını 2010'da açan ve 9 senede yaklaşık 7MN aboneye ulaşan Orkun Işıtmak kanalında genellikle eğlence ve vlog içeriklerine yer verir. Orkun Işıtmak, 45. Altın Kelebek Ödüllerinden iyi YouTuber/Instagrammer ödülünün sahibi olmuştur. Ayrıca 2018 yılında 'İyi Oyun' adlı bir filmde rol almıştır. Youtube kanalı 1.667.196.267 görüntülenmeye sahip olan Orkun Işıtmak'ın Instagram'da 2,7 MN takipçisi ve gönderi başına ortalama 200K beğenisi bulunmaktadır.

Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te
Orkut Işıtmak ve Oğuzhan Uğur

OĞUZHAN UĞUR

Oğuzhan Uğur internet televizyonu olarak adlandırdığı kanalında çeşitli konularda içerikler üretmektedir. 2.04 MN abonesi bulunan kanalı BlaBla TV'nin 152.159.522 görüntülenme sayısı vardır. Instagram'da 2,5 MN takipçisi bulunan Oğuzhan Uğur'un gönderileri ortalama olarak 300K beğeni almaktadır.

EXATLON CHALLENGE YARIŞMACILARI SİYAH TAKIM

BUĞRA KAZANCI

Youtube'da oyun içerikleri bulunan MineCraft Evi kanalının 2,08 MN abonesi ve 642.577.444 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram'da ise 314K takipçiye ve gönderi başına ortalama 20K beğeniye sahiptir. Ayrıca Buğra'nın MineCraft Evi isminde 18K takipçi ve 202.592 görüntülenmeye sahip bir Twitch hesabı da vardır.

Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te

DİLAN AY

Youtube kanalında 38,5K abone ve 2.098.542 görüntülenme sayısına sahip olan Dilan Ay özellikle vlog içerikleri paylaşan bir Youtuber'dır. Instagram'da ise 41K takipçiye ve gönderi başına ortalama 3K beğeniye sahiptir.

Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te

HAYRETTİN

Televizyon geçmişi bulunan ve 6 yıl önce Youtube'da eğlence içerikleri üretmeye başlayan Hayrettin'in 1,97MN abonesi ve 317.897.443 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram'da ise 724K takipçiye ve gönderi başına ortalama 50K beğeniye sahiptir.

Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te

AĞIR SAĞLAM

Youtube kanalında vücut geliştirme içerikleri yayınlayan Ağır Sağlam'ın 448K abonesi bulunmaktadır. 2014 yılında açtığı kanalının 61.343.324 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Profesyonel olarak diyet ve antrenman koçluğu yapan Ağır Sağlam'ın Instagram'da 83K takipçisi bulunmaktadır.

Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te

ÖYKÜ BERKAN

Youtube kanalında vlog ve makyaj içerikleri üreten Öykü Berkan'ın 182K abonesi ve 8.330.235 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram'da ise 722K takipçiye ve gönderi başına ortalama 200K beğeniye sahiptir.

Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te

ZEYNEP ALEYNA ŞEN

Youtube kanalında makyaj ve vlog içerikleri üreten Zeynep Aleyna Şen'in 25,5K abonesi ve 667.536 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram'da ise 165K takipçiye ve gönderi başına ortalama 20K beğeniye sahiptir.

Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te

YAĞMUR KARABAL

Instagram sayesinde tanınan Yağmur Karabal Youtube kanalını yeni açmıştır. Henüz 140 abonesi ve 3.889 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram'da ise 247K takipçiye ve gönderi başına ortalama 15K beğeniye sahiptir.

Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te

URAS BENLİOĞLU

Youtube kanalında inceleme/eğlence içerikleri üreten Uras Benlioğlu'nun 2,58 MN abonesi ve 632.765.632 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram'da ise 631K takipçiye ve gönderi başına ortalama 50K beğeniye sahiptir.

Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te

BEYAZ TAKIM

BARIŞ ERDOĞAN

Youtube kanalında performans/aksiyon videoları üreten Barış Erdoğan'ın 228K abonesi ve 40.392.756 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Türkiye Parkur Şampiyonluğu ve Ninja Warrior'da birinciliği olan Barış Instagram'da ise 44K takipçiye ve gönderi başına ortalama 2K beğeniye sahiptir.

Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te

DİLARA AYDIN

Youtube kanalında vlog ve güzellik içerikleri üreten Dilara Aydın'ın 4.370K abonesi ve 65.700 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram'da ise 167K takipçiye ve gönderi başına ortalama 10K beğeniye sahiptir.

Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te

DOĞAN KABAK

Youtube kanalında otomobiller ile ilgili içerik üreten Doğan Kabak'ın 1.06 MN abonesi ve 158.544.139 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram'da ise 539K takipçiye ve gönderi başına ortalama 50K beğeniye sahiptir.

Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te

BUSE PLAN

Youtube kanalında gezi ve vlog içerikleri üreten Buse Plan'ın 39K abonesi ve 2.939.196 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram'da ise 235K takipçiye ve gönderi başına ortalama 5K beğeniye sahiptir.

Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te

ELANUR PAT

Twitch yayıncısı olan Elanur Pat'ın Twitch üzerinde 221K takipçisi ve 1.525.690 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Youtube kanalında 188K abonesi ve 15.624.243 görüntülenmesi vardır. Instagram'da ise 877K takipçiye ve gönderi başına ortalama 300K beğeniye sahiptir.

Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te

LEMUR

Youtube kanalında eğlence içerikleri üreten Lemur'un (Mendebur Lemur) 1MN abonesi ve 151.273.248 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Twitch hesabında 14,725K takipçisi ve 67,824K görüntülenmesi vardır. Instagram'da ise 231K takipçiye ve gönderi başına ortalama 50K beğeniye sahiptir.

Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te

FURKAN YAMAN

Youtube kanalında eğlence içerikleri üreten Furkan Yaman'ın 3.29 MN abonesi ve 795.249.748 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram'da ise 1.1MN takipçiye ve gönderi başına ortalama 150K beğeniye sahiptir.

Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te

GÖZDE DEMİRAL (MIAFITZ)

Twitch yayıncısı Gözde Demiral'ın Twitch üzerinde 373K takipçisi ve 5.831.391 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Youtube kanalında 24,1 abonesi ve 390.531 görüntülenmesi vardır. Instagram'da ise 440K takipçiye ve gönderi başına ortalama 150K beğeniye sahiptir.

Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te
Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te

Magazin Manşet

Haberler

Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Magazin
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Magazin
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Magazin
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Magazin
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Magazin
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Magazin
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı
Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha
Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Üçlü ilişki suçlamalarının muhatabı ünlü milyarder konuya açıklık getirdi
Üçlü ilişki suçlamalarının muhatabı ünlü milyarder konuya açıklık getirdi
Ünlü oyuncu, yıldırım çarpması sonucu yerden havalanıp buzdolabına çarptı
Ünlü oyuncu, yıldırım çarpması sonucu yerden havalanıp buzdolabına çarptı
Ünlü oyuncu ifşa edilen skandal mesajlardan sonra itiraf etti: Yaptıklarımdan utanıyorum
Ünlü oyuncu ifşa edilen skandal mesajlardan sonra itiraf etti: Yaptıklarımdan utanıyorum
17 yaşındaki genç kız, ünlü aktörün kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti
17 yaşındaki genç kız, ünlü aktörün kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti
Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı
Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti
İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı
Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Murat Boz Cem Yılmaz Mustafa Ceceli
Spor Falcao Serdar Aziz Gökhan Gönül Yılmaz Vural Tahir Karapınar
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Gaziantep
Şu an buradasınız: Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 12:54:15. #1.15#
title