Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Dünyada birçok ülkede yayınlanan ve geniş izleyici kitlesine ulaşan spor-reality programı Exatlon, yepyeni versiyonu Exatlon Challenge ile 3 Temmuz'da Netflix'te olacak.

Sunuculuğunu Türkiye'nin en ünlü YouTuber'ı Orkun Işıtmak'ın yaptığı Exatlon Challenge, 3 Temmuz Cuma günü Netflix üzerinden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

YEPYENİ FORMATLA EKRANA GELECEK

Acun Medya tarafından 2017 yılından beri yapılan Exotlon yarışması, bu sefer Türkiye'nin en popüler influencerlarıyla oldukça çekişmeli ve bir o kadar da eğlenceli halleriyle ekrana gelecek. Yarışmada sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan fenomenler, en cesaretli influencer olmak için kıyasıya mücadele edecek.

SİYAH VE BEYAZ TAKIM HALİNDE YARIŞACAKLAR

Exatlon Challenge, Exatlon'un modern dokunuşlar içeren yeni bir versiyonudur.Exatlon Challenge, Türkiye'nin en popüler influencerlarını uluslararası Exatlon formatıyla buluşturur. Her bölümde, Siyah ve Beyaz takım oyunlardaki yeteneklerini ve takım olma konusundaki başarısını kanıtlamak için birbiriyle yarışır.Ayrıca izleyiciler Exatlon Challenge'da; takımların ev yaşantısını, yarışmacıların oyun kaybetmemek için neler yaptıklarını ve Exatlon Challenge'ın şampiyonu olmak için verdikleri tüm mücadeleyi izler. Exatlon Challenge sosyal medya fenomenlerinin rekabetçi taraflarını, atletik yeteneklerini ve Exatlon'un karşılarına çıkaracağı büyük sürprizler karşısındaki cesaretlerini test eder.Bu yarışta takımların en büyük motivasyonu; parkurlarda başarılı olduklarında kazanacakları muhteşem ödüllerdir. Çünkü Exatlon Challenge'da kaybeden takım kaybetmekle kalmaz aynı zamanda hoş olmayan sürprizler ve Exatlon prodüksiyon ekibinin sunduğu beklenmedik durumlarla da karşılaşır.

Orkun Işıtmak'ın sunduğu ve Oğuzhan Uğur'un Exatlon Face-Off bölümleriyle yer aldığı fenomen spor reality yarışması Exatlon Challenge hem en başarılı hem de en cesaretli influencerı arıyor.

EXATLON CHALLENGE YARIŞMASINDA KİMLER OLACAK?

ORKUN IŞITMAK

Orkun Işıtmak'ın 6,87 MN aboneli bir Youtube kanalı vardır. Kanalını 2010'da açan ve 9 senede yaklaşık 7MN aboneye ulaşan Orkun Işıtmak kanalında genellikle eğlence ve vlog içeriklerine yer verir. Orkun Işıtmak, 45. Altın Kelebek Ödüllerinden iyi YouTuber/Instagrammer ödülünün sahibi olmuştur. Ayrıca 2018 yılında 'İyi Oyun' adlı bir filmde rol almıştır. Youtube kanalı 1.667.196.267 görüntülenmeye sahip olan Orkun Işıtmak'ın Instagram'da 2,7 MN takipçisi ve gönderi başına ortalama 200K beğenisi bulunmaktadır.

Orkut Işıtmak ve Oğuzhan Uğur

OĞUZHAN UĞUR

Oğuzhan Uğur internet televizyonu olarak adlandırdığı kanalında çeşitli konularda içerikler üretmektedir. 2.04 MN abonesi bulunan kanalı BlaBla TV'nin 152.159.522 görüntülenme sayısı vardır. Instagram'da 2,5 MN takipçisi bulunan Oğuzhan Uğur'un gönderileri ortalama olarak 300K beğeni almaktadır.

EXATLON CHALLENGE YARIŞMACILARI SİYAH TAKIM

BUĞRA KAZANCI

Youtube'da oyun içerikleri bulunan MineCraft Evi kanalının 2,08 MN abonesi ve 642.577.444 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram'da ise 314K takipçiye ve gönderi başına ortalama 20K beğeniye sahiptir. Ayrıca Buğra'nın MineCraft Evi isminde 18K takipçi ve 202.592 görüntülenmeye sahip bir Twitch hesabı da vardır.

DİLAN AY

Youtube kanalında 38,5K abone ve 2.098.542 görüntülenme sayısına sahip olan Dilan Ay özellikle vlog içerikleri paylaşan bir Youtuber'dır. Instagram'da ise 41K takipçiye ve gönderi başına ortalama 3K beğeniye sahiptir.

HAYRETTİN

Televizyon geçmişi bulunan ve 6 yıl önce Youtube'da eğlence içerikleri üretmeye başlayan Hayrettin'in 1,97MN abonesi ve 317.897.443 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram'da ise 724K takipçiye ve gönderi başına ortalama 50K beğeniye sahiptir.

AĞIR SAĞLAM

Youtube kanalında vücut geliştirme içerikleri yayınlayan Ağır Sağlam'ın 448K abonesi bulunmaktadır. 2014 yılında açtığı kanalının 61.343.324 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Profesyonel olarak diyet ve antrenman koçluğu yapan Ağır Sağlam'ın Instagram'da 83K takipçisi bulunmaktadır.

ÖYKÜ BERKAN

Youtube kanalında vlog ve makyaj içerikleri üreten Öykü Berkan'ın 182K abonesi ve 8.330.235 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram'da ise 722K takipçiye ve gönderi başına ortalama 200K beğeniye sahiptir.

ZEYNEP ALEYNA ŞEN

Youtube kanalında makyaj ve vlog içerikleri üreten Zeynep Aleyna Şen'in 25,5K abonesi ve 667.536 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram'da ise 165K takipçiye ve gönderi başına ortalama 20K beğeniye sahiptir.

YAĞMUR KARABAL

Instagram sayesinde tanınan Yağmur Karabal Youtube kanalını yeni açmıştır. Henüz 140 abonesi ve 3.889 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram'da ise 247K takipçiye ve gönderi başına ortalama 15K beğeniye sahiptir.

URAS BENLİOĞLU

Youtube kanalında inceleme/eğlence içerikleri üreten Uras Benlioğlu'nun 2,58 MN abonesi ve 632.765.632 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram'da ise 631K takipçiye ve gönderi başına ortalama 50K beğeniye sahiptir.

BEYAZ TAKIM

BARIŞ ERDOĞAN

Youtube kanalında performans/aksiyon videoları üreten Barış Erdoğan'ın 228K abonesi ve 40.392.756 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Türkiye Parkur Şampiyonluğu ve Ninja Warrior'da birinciliği olan Barış Instagram'da ise 44K takipçiye ve gönderi başına ortalama 2K beğeniye sahiptir.

DİLARA AYDIN

Youtube kanalında vlog ve güzellik içerikleri üreten Dilara Aydın'ın 4.370K abonesi ve 65.700 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram'da ise 167K takipçiye ve gönderi başına ortalama 10K beğeniye sahiptir.

DOĞAN KABAK

Youtube kanalında otomobiller ile ilgili içerik üreten Doğan Kabak'ın 1.06 MN abonesi ve 158.544.139 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram'da ise 539K takipçiye ve gönderi başına ortalama 50K beğeniye sahiptir.

BUSE PLAN

Youtube kanalında gezi ve vlog içerikleri üreten Buse Plan'ın 39K abonesi ve 2.939.196 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram'da ise 235K takipçiye ve gönderi başına ortalama 5K beğeniye sahiptir.

ELANUR PAT

Twitch yayıncısı olan Elanur Pat'ın Twitch üzerinde 221K takipçisi ve 1.525.690 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Youtube kanalında 188K abonesi ve 15.624.243 görüntülenmesi vardır. Instagram'da ise 877K takipçiye ve gönderi başına ortalama 300K beğeniye sahiptir.

LEMUR

Youtube kanalında eğlence içerikleri üreten Lemur'un (Mendebur Lemur) 1MN abonesi ve 151.273.248 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Twitch hesabında 14,725K takipçisi ve 67,824K görüntülenmesi vardır. Instagram'da ise 231K takipçiye ve gönderi başına ortalama 50K beğeniye sahiptir.

FURKAN YAMAN

Youtube kanalında eğlence içerikleri üreten Furkan Yaman'ın 3.29 MN abonesi ve 795.249.748 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram'da ise 1.1MN takipçiye ve gönderi başına ortalama 150K beğeniye sahiptir.

GÖZDE DEMİRAL (MIAFITZ)

Twitch yayıncısı Gözde Demiral'ın Twitch üzerinde 373K takipçisi ve 5.831.391 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Youtube kanalında 24,1 abonesi ve 390.531 görüntülenmesi vardır. Instagram'da ise 440K takipçiye ve gönderi başına ortalama 150K beğeniye sahiptir.