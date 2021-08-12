Ünlü türkücü Hasan Yılmaz Kayseri'de klip çekti
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Ünlü türkücü Hasan Yılmaz Kayseri'de klip çekti

Ünlü türkücü Hasan Yılmaz Kayseri'de klip çekti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Hasan Yılmaz, yeni şarkısına Kayseri'de video klip çekti.

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Hasan Yılmaz, yeni şarkısına Kayseri'de video klip çekti.

Türkiye'nin gülen yüzü, türkülerin neşeli sesi olarak bilinen ünlü türkücü Hasan Yılmaz, yeni parçası 'Tez Gel Bidenem' için Kayseri'de kamera karşısına geçti. Kayseri'nin Özvatan ilçesinde video klip çalışması yapan Hasan Yılmaz, hem neşeli anlar yaşadı hem de ilçe halkına keyifli dakikalar izletti. Özvatan'ın ünlü şelalesinde ve ilçe meydanında yapılan çalışmalar hakkında konuşan Hasan Yılmaz, "Kayseri'mizin Özvatan ilçesinde güzel bir klip çalışması yaptık. Önümüzdeki günlerde dijital platformlarda sevenlerimiz izleyebilecekler. Video klip çalışması esnasında bize ev sahipliği yapan Özvatan halkına teşekkür ederiz" dedi. - KAYSERİ

Ünlü türkücü Hasan Yılmaz Kayseri'de klip çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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