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Ünlü sunucudan "Temel İçgüdü" pozu

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Ünlü sunucudan

Spiker Hande Sarıoğlu, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. YouTube'da Ertan Süzgün ile yaptığı programda her hafta farklı bir temayla program sunan Hande Sarıoğlu, bu sefer file çoraplı pozuyla sosyal medyanın gündemindeydi.

Spiker Hande Sarıoğlu, sansasyonel pozlarına bir yenisini daha ekledi. Oryantal dansı yaptığı anları Instagram hesabından paylaştığı için eleştiri oklarının hedefi haline gelen ünlü spiker, o dönem çalıştığı Haber Türk kanalından ayrılmıştı. Hande Sarıoğlu, YouTube üzerinden Ertan Süzgün'le birlikte sunduğu bir program yapıyor.

Her hafta farklı bir temayla programı sunan ikili, izleyicilerini sürekli şaşırtıyor. Hande Sarıoğlu, son olarak Instagram hesabından yaptığı file çoraplı pozuyla gündeme geldi. Sarıoğlu iddialı pozunu, "Temel İçgüdü" notuyla paylaştı. Ünlü spikerin fotoğrafı çok kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Ünlü sunucudan Temel İçgüdü pozu

Ünlü sunucudan Temel İçgüdü pozu

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