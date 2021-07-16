Ünlü sunucu Serap Paköz, Fransız askısından sonraki yeni imajını paylaştı

Ekranların sevilen simaları arasında yer alan ünlü sunucu Serap Paköz, Fransız askısı estetiğinin ardından ilk kez yeni imajını sevenleriyle paylaştı.

Estetikte yeni moda olarak görülen Fransız askısı yaptıranlar kervanına ünlü sunucu Serap Paköz de katılmıştı. Paköz, Seda Sayan'ın Amerika'daki doktorunda estetik işlemini yaptırdıktan sonra Sayan'a da teşekkür etti.

SEVENLERİNİN BEKLEDİĞİ FOTOĞRAF GELDİ

Daha önce bandajlı haliyle Nişantaşı'nda görüntülenen Paköz, kısa süre sonra bandajlarını çıkaracağını ve yeni halini heyecanla beklediğini dile getirmişti. Paköz'ün sevenlerinin beklediği fotoğraf geldi. Yüzünden bandajlar alınan ünlü sunucu, güneşlenmek için gittiği kumsaldan son halini yayınladı.

Paköz, fotoğrafının altına da "Buranın denizi bir başkadır" notunu düştü.

İşte Serap Paköz'ün o pozu: