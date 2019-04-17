Ünlü Ses Sanatçısı Yaşar Özel Hayatını Kaybetti

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Türk Sanat Müziği Sanatçısı Yaşar Özel hayata gözlerini kapadı.

Emirgan'daki evinde son nefesini veren 'Ses Kralı' lakaplı sanatçı Yaşar Özel'in cenazesi Emirgan Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yaşar Özel Kimdir?

Yaşar Özel, "Ses Kralı" ünvanıyla da bilinen bas bariton sesli Türk Sanat Müziği solistidir. 1939 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Yaşar Özel, öğrenim yaşamına burada başladı. Bu dönemde müziğe olan ilgisini fark etti; fakat olanaklaın kısıtlı olması nedeniyle, eğitimini sürdürmek için Ankara'ya gitti. İlk özel müzik derslerini Ankara'da Fahri Topuz ve Vedia Tunççekiç'ten aldı.

1957'nin Ağustos ayında düzenlenen iki ayrı yarışmada üst üste finale kaldı ve "Ses Kralı" unvanıyla anılmaya başlandı. 1959 yılında stajyerlik sınavını başarıyla geçerek, Ankara Radyosu'na girdi. Okul niteliği olan ve pek çok ses sanatçısını yetiştiren Ankara Radyosu'nda 3 yıl görev yatı. Bu dönemde içlerinde Saadet İkesus'un da yer aldığı ünlü hocalardan ders aldı. İlk özel gazino programlarına Ankara'da başlayan Özel, 1970 yılında İstanbul Radyosu'na geçti. İstanbul'a gelişiyle birlikte albüm çalışmalarına başladı. 1980 yılında İstanbul Radyosu'ndan emekli oldu; ama müzikal çalışmalarına radyo ve televizyondaki solo konserleriyle devam etti.

Yaşar Özel, müziğin yanı sıra güzel sanatlar ve tiyatro eğitimi de aldı. Sanatın yanında sporla da ilgilendi ve atletizmde Türkiye birincilikleri kazandı. 200'ü aşkın albümü bulunan Yaşar Özel'in 1970'li yıllarda Fransız bir müzik yapımcısıyla birlikte İstanbul'da kaydettiği uzunçalar Fransa'da yayımlandı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Avustralya, İran, Pakistan, Afganistan, Irak gibi pek çok ülkede düzenlenen konser ve turnelere katıldı.

2010 yılından itibaren Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Caddebostan Gönüllü Merkezi'nde Yaşar Özel Türk Sanat Müziği Sanat Topluluğu'nun şefliğini yürüttü. Özel, evli ve biri kız, diğeri erkek olmak üzere iki çocuk babasıydı. - AYDIN

Kaynak: İHA