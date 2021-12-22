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Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık evliliği tek celsede bitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

MasterChef jürilerinden Danilo Zanna'nın boşanmasının ardından Somer Siviroğlu da 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu ile tek celsede boşandı. Duruşmada Sivrioğlu "Evliliğimizin sürme ihtimali yok" derken çocuklarının velayetini alan Aslı Sivrioğlu herhangi bir tazminat talebinde bulunmadı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye jüri üyelerinden peş peşe kötü haberler geldi. Danilo Zanna'nın 9 yıllık eşinden tek celsede boşanmasından sonra Somer Siviroğlu ile 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'nun boşanma davası karara bağlandı. İstanbul 4. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada Somer Sivrioğlu ile Aslı Sivrioğlu avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Duruşma basına kapalı olarak gerçekleşti.

"EVLİLİĞİMİZİN SÜRME İHTİMALİ YOK"

Aslı Sivrioğlu tarafından iki yıl önce çekişmeli olarak açılan boşanma davası anlaşmalı olarak sonuçlandı. Duruşmada, Aslı Sivrioğlu'nun nafaka ve tazminat talebinde bulunmadığı, Somer Sivrioğlu'nun ise, "Evliliğimizin sürme ihtimali yoktur" dediği öğrenildi.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu boşandı

ÇOCUKLARIN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

Yaklaşık 20 dakika süren duruşmada, taraflar anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, iki çocuklarının velayetini Sydney'de yaşayan anne Aslı Sivrioğlu'na verilmesine ve Somer Sivrioğlu'nun Sydney'e gittiğinde belirli günlerde çocuklarını görebilmesine karar verdi. Duruşmanın ardından basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan şef Sivrioğlu, adliyeden ayrıldı.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu boşandı

Ünlü şef Somer Sivrioğlu boşandı

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

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