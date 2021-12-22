Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık evliliği tek celsede bitti

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye jüri üyelerinden peş peşe kötü haberler geldi. Danilo Zanna'nın 9 yıllık eşinden tek celsede boşanmasından sonra Somer Siviroğlu ile 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'nun boşanma davası karara bağlandı. İstanbul 4. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada Somer Sivrioğlu ile Aslı Sivrioğlu avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Duruşma basına kapalı olarak gerçekleşti.

"EVLİLİĞİMİZİN SÜRME İHTİMALİ YOK"

Aslı Sivrioğlu tarafından iki yıl önce çekişmeli olarak açılan boşanma davası anlaşmalı olarak sonuçlandı. Duruşmada, Aslı Sivrioğlu'nun nafaka ve tazminat talebinde bulunmadığı, Somer Sivrioğlu'nun ise, "Evliliğimizin sürme ihtimali yoktur" dediği öğrenildi.

ÇOCUKLARIN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

Yaklaşık 20 dakika süren duruşmada, taraflar anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, iki çocuklarının velayetini Sydney'de yaşayan anne Aslı Sivrioğlu'na verilmesine ve Somer Sivrioğlu'nun Sydney'e gittiğinde belirli günlerde çocuklarını görebilmesine karar verdi. Duruşmanın ardından basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan şef Sivrioğlu, adliyeden ayrıldı.

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet