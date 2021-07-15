Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu
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Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

İbrahim Tatlıses ile bir süreden bu yana birlikte olduğu Gülçin Karakaya aşkı tam gaz devam ediyor. Tatlıses, uzakta kaldığı sevgilisine kavuştu. Karakaya da kavuşma anlarını, "Geldi gönlümün efendisi" notuyla kalp emojisi koyarak paylaştı.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses(69) ile kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya (26) arasındaki aşk, tam gaz devam ediyor. Tatlıses, bir süre hasret kaldığı sevgilisine yeniden kavuştu. Sevgilisi de kavuşma anlarını, "Geldi gönlümün efendisi" notuyla kalp emojisi koyarak paylaştı.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu

BODRUM YOLUNDAKİ POZLARINI PAYLAŞTI

İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya, Bodrum'a giderken de poz vermişti. Gülçin Karakaya, ünlü sanatçıyla Bodrum'a giderken çektiği selfieyi sosyal medya hesabında paylaştı. Karakaya, "Biz yine yollarda" yazarak kalp emojisiyle Tatlıses'i etiketlemişti.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu

EVLENDİKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Daha önce 4 kez dünyaevine giren İbrahim Tatlıses'in yeni aşkı Gülçin Karakaya'ya da evlenme teklif ettiği ve Karakaya'nın bu teklifi kabul etmesinin ardından ikilinin aile arasında dünyaevine girdiği iddia edilmişti.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu

"BANA ÇOK İYİ BAKIYOR"

Ancak evlilik iddialarıyla ilgili İbo Show'da açıklamalarda bulunan Tatlıses, iddialarının doğru olmadığını, Gülçin Karakaya'nın kendisine çok iyi baktığını söyledi. Tatlıses, Karakaya ile aralarında çok güçlü bir bağ olduğunu da sözlerine eklemişti.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu - Haberler Magazin
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