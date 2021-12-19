Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın nişanlısından tartışma yaratan sözler: Yılbaşında bebek yapacağız
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın nişanlısı Sam Asghari, çocuk planı yaptıklarını ve bu nedenle yılbaşında tatile çıkacaklarını ifade etti. Asghari'nin bu sözleri, özel hayatlarını gözler önüne sermesi nedeniyle eleştirildi.
İsmi birçok skandala karışan ünlü şarkıcı Britney Spears, ilginç olaylara konu olmaya devam ediyor. 40 yaşındaki şarkıcı son olarak, nişanlısı Sam Asghari'nin açıklamaları nedeniyle gündeme geldi.
"YILBAŞINDA BEBEK YAPACAĞIZ"
Ülke basınına açıklamalarda bulunan Sam Asghari, "Yılbaşında ne yapmayı planlıyorsunuz?" şeklindeki soruya ilginç bir yanıt verdi. Asghari, "Çocuk istiyoruz ve yılbaşında tatile giderek bebek yapacağız" dedi. Asghari'nin bu sözleri, özel hayatlarını ilan ettiği gerekçesiyle eleştirildi.
ŞU ANDA 3 ÇOCUK SAHİBİ
Geçmişteki açıklamalarında birçok defa yeniden çocuk sahibi olma yönündeki isteğini dile getiren ünlü şarkıcı Britney Spears'ın şu anda 3 çocuğu bulunuyor.
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