Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın nişanlısından tartışma yaratan sözler: Yılbaşında bebek yapacağız

İsmi birçok skandala karışan ünlü şarkıcı Britney Spears, ilginç olaylara konu olmaya devam ediyor. 40 yaşındaki şarkıcı son olarak, nişanlısı Sam Asghari'nin açıklamaları nedeniyle gündeme geldi.

"YILBAŞINDA BEBEK YAPACAĞIZ"

Ülke basınına açıklamalarda bulunan Sam Asghari, "Yılbaşında ne yapmayı planlıyorsunuz?" şeklindeki soruya ilginç bir yanıt verdi. Asghari, "Çocuk istiyoruz ve yılbaşında tatile giderek bebek yapacağız" dedi. Asghari'nin bu sözleri, özel hayatlarını ilan ettiği gerekçesiyle eleştirildi.

ŞU ANDA 3 ÇOCUK SAHİBİ

Geçmişteki açıklamalarında birçok defa yeniden çocuk sahibi olma yönündeki isteğini dile getiren ünlü şarkıcı Britney Spears'ın şu anda 3 çocuğu bulunuyor.

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