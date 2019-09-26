Ünlü oyuncu tolgahan sayışman kosova'nın 'kültür elçisi' oldu

26.09.2019 10:04

Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan heyelan uyarısı

İzmir'in Bornova ilçesinin Eğridere Mahallesi'nde, şubatta meydana gelen heyelanın yaraları tam olarak sarılamamışken, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan'dan kritik uyarı geldi. İzmir'in birçok ilçesinde benzer heyelan alanları olduğunu belirten Murathan, riskli bölgeler üzerinde, önemli oranda yerleşimlerin bulunduğunu söyledi.

İklim değişiklikleri ve artan yağışlar, İzmir için heyelan tehlikesini gündeme getirdi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası'nın İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, kentte son 10 yılda 15'in üzerinde heyelan olduğunu, bunlardan bazılarının can ve mal kaybını da beraberinde getirdiğini söyledi. Kentte birçok bölgede meydana gelen heyelanların, gelecekte yeniden gerçekleşme ihtimali bulunduğunu da aktaran Murathan, İzmir'de birçok çalışma yapılmış ama İzmir'in heyelan alanları ile ilgili çok ayrıntılı çalışmaları göremiyoruz. Bu tür çalışmaların artık yapılması gerekiyor; çünkü ciddi bir iklim değişikliği ile karşı karşıyayız. Önümüzdeki süreçte sağanak yağışların çok daha fazla olacağı yıllar bizi bekliyor. Heyelanın gerçek tetikleyicisi yağışlardır. Bu nedenle İzmir'in başka yerlerinde de bu tür risklerin olduğunu ve olacağını düşünüyoruz dedi.

'BİRÇOK İLÇEDE HEYELAN TEHLİKESİ VAR'

İzmir'in birçok ilçesinde heyelan riski bulunduğunu kaydeden Alim Murathan, Bayraklı, Konak, Kemalpaşa, Bayındır, Bornova, Karabağlar ve Foça'nın da içinde bulunduğu birçok ilçede bu tehlike söz konusu. Buralarda heyelan bölgeleri var. Bir de potansiyel alanlar var. Onların üzerinde de yerleşim alanları var. Doğrudan 'Şu bölge' diyemem; çünkü bu alanları gösteren büyük ölçekte haritalar elimizde var ama daha küçük ölçekte yani ayrıntılandırılmış 11000 ölçekli haritalar henüz elimizde yok. Bir de bunların ciddi etüt çalışmalarının yapılması gerekiyor diye konuştu.

Heyelan meydana gelen bölgelerde, bu durumun tekrarlanmasının söz konusu olduğunu dile getiren Murathan, İzmir'in birçok bölgesinin aslında heyelan alanı olduğunu ve iklim değişiklik sürecinin esas alınıp, buralara yapılacak çalışmaların daha ayrıntılı, önlemlerini de içerecek şekilde yapılması gerektiğinin altını çizdi.

'ETÜT ÇALIŞMALARI GEREK'

Bir alanı riskli olarak tespit etmenin önemli olduğunu; ancak bu riske karşı tedbirlerin alınması gerektiğini de aktaran Alim Murathan, İzmir'de heyelan riskine karşı önlemler paketinin bulunmasına dikkat çekti. Murathan, Heyelan olaylarının önceden anlaşılması ve tedbir alınması için alanların jeolojik, jeoteknik etüt çalışmaların yapılması gerekiyor. Heyelanları tetikleyen gerçek mekanizma önemli oranda yağışlar. Bir de kaçaklar. Birçok bölgede su kaçakları bu olaylara neden oluyor. Örneğin; Kadifekale. Kadifekale bölgesindeki heyelanların gerçek nedeni su kaçakları dedi.

'SUYUN AKIŞINI ÖNLEMEDEN HEYELANLARI ENGELLEYEBİLİRSİNİZ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin heyelan alanlarına yönelik çalışma yapması gerektiğine değinen Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Murathan, yine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce yapılması gereken çeşitli çalışmalar olduğunu belirtti. İlgili kurumların acil olarak İzmir'in ayrıntılı heyelan haritasını çıkarması gerektiğini kaydeden Murathan, şunları söyledi

İzmir'de heyelan riski taşıyan tüm bölgelerde önemli oranda yerleşimler var. Bu yerleşim alanlarında ne tür tedbirler almamız gerektiğini bir program, plan şeklinde ortaya koymamız gerekiyor. Birçok heyelan bölgesinde suyun akışını önlemeden heyelanları engelleyebilirsiniz. Şimdi dünyada heyelan alanları izleniyor. Özel sensörler konuluyor, bunlarla toprak hareketinin yılda ne kadar hareket ettiği izleniyor. Birtakım uyarı sistemleri ile o bölgeler boşaltılıyor. Türkiye'de henüz bunlar yok. Türkiye'de birtakım riskli alanlar tespit edilmiş fakat heyelan gerçekleştikten sonra bazı önlemler alınmış. Heyelan alanlarına yönelik yapılan çalışmalar var ama son derece eksik.

Kaynak: DHA