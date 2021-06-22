Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj tazeledi: Bir süre sarışınım a dostlar!

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Kumral kıvırcık saçlarıyla akıllara kazınan güzel oyuncu Seda Bakan imaj değiştirdi. Yeni imajını görücüye çıkaran Bakan, paylaştığı fotoğrafların altına, "Bir süre sarışınım a dostlar… Olmuş mu?" notunu düştü.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Seda Bakan, sosyal medyadan paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Renkli paylaşımları beğeni toplayan ünlü oyuncu, bu kez takipçilerini şaşırttı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını sayıya boyatan Bakan, son halini Instagram hesabından paylaştı. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan karelerin altına onlarca yorum geldi.

HADİSE DE PAYLAŞTI: KİMSEYİ GÖRMEDİM BEN SENDEN DAHA GÜZEL

Yakın arkadaşlarından takipçilerine kadar birçok isim beğenisini dile getirdi. Ünlü şarkıcı Hadise, Seda Bakan'ın fotoğrafına Duman grubunun "Senden daha güzel" şarkısını da ekleyerek hikayesinde paylaştı.