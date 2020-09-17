Ünlü mankenden Trump hakkında bomba taciz iddiası: Dilini boğazıma soktu
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Ünlü mankenden Trump hakkında bomba taciz iddiası: Dilini boğazıma soktu

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1997'de kendisini taciz ettiğini öne süren 1990'ların ünlü mankenlerinden Amy Dorris, "Trump beni zorla öptü ve dilini ağzımın içinden boğazıma kadar soktu. Beni elleriyle taciz etti" dedi.

17.09.2020 15:12 | Son Güncelleme: 17.09.2020 15:46

Bir dönem moda dünyasına damga vuran ünlü manken Amy Dorris, İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian'a konuştu. Dorris, o dönemlerde iş insanı olarak tanınan Donald Trump'ın kendisini ABD Açık Tenis Turnuvası sırasında taciz ettiğini öne sürdü.

"KALÇAMI, GÖĞÜSLERİMİ, SIRTIMI ELLEMEYE BAŞLADI"

O dönemde 24 yaşında olan Dorris, "Trump beni öpmeye çalıştı ve dilini resmen boğazıma kadar soktu. Onu ittirdim fakat o sırada da kalçamı, belimi, göğüslerimi ve sırtımı ellemeye başladı" şeklinde konuştu.

"DİŞİMLE ONUN DİLİNİ ISIRDIM"

New York'ta 5 Eylül 1997'de düzenlenen maçı Trump ve arkadaşlarıyla VIP locasından izleyen Dorris olayın tuvaletin dışında yaşandığını söyledi. Yaşadıklarından sonra "berbat" ve "zorlanılmış" hissettiğini dile getiren Dorris, "Trump'tan kaçmaya çalıştım ama kaçamadım. Dişimle onun dilini ısırdım ve onun canını yakmış olabilirim" dedi.

Ünlü mankenden Trump hakkında bomba taciz iddiası: Dilini boğazıma soktu

YAKININDAKİ İSİMLER DE DOĞRULADI

Florida'da yaşamaya devam eden Dorris, o dönemde ikinci eşi Marla Maples ile evli olan Trump'ın 51 yaşında olduğunu da dile getirdi. The Guardian'a konuşan Dorris'in arkadaşları, annesi ve terapisti de yaşananları doğruladı. The Guardian muhabiri Lucy Osborne, "Bu kişiler ile Dorris'in anlattıkları birbirleriyle örtüşüyor" ifadelerini kullandı.

"O DÖNEM AİLEME ZARAR VERMEKTEN KORKTUM"

48 yaşındaki Dorris, 2016 yılında bazı kadınların Trump hakkındaki taciz iddialarını açıkladıkları sırada sırrını anlatmayı düşündüğünü ama bundan vazgeçtiğini söyleyerek, "O dönemde aileme zarar vermekten korktum. Ama şimdi kızlarım 13 yaşında ve kimsenin onların istemediği bir şey yapmamalarını göstermem gerek. Ben bir rol modeli olmalıyım ve haksızlıklara karşı durduğumu gösterebilmeliyim" sözlerine yer verdi.

Ünlü mankenden Trump hakkında bomba taciz iddiası: Dilini boğazıma soktu

"HER İSTEDİĞİNİ ELDE EDEBİLECEK BİR KİŞİ GİBİ DURUYORDU"

Trump ile tanıştığı sırada erkek arkadaşının da yanında olduğunu söyleyen Dorris, "Bizimle tanıştığında onun her istediğini yapabilecek bir insan olduğunu anlardım. Her istediğini elde edebilecek bir kişi gibi duruyordu" dedi.

Ünlü mankenden Trump hakkında bomba taciz iddiası: Dilini boğazıma soktu
Haber Yorumları (4)
TIP KONUŞUYOR: Gereğince dilini ısırmış olsan ya hastanelik ağır vaka olurdu ya da kanamadan dolayı ölürdü.
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MERT: Dua et sadece dilini sokmuş
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İLOMİLO: NE DİL VARMIŞ BEH
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