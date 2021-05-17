Ünlü Kuaför Samet Zili 2021 saç trendleriyle ilgili tüyoları paylaştı

Ünlülerin kuaförü Samet Zili, 2021 saç trendleri ile ilgili tüyolar verirken, "Bu yıl saçlar daha da hareketli ve renkli olacak" dedi.

Ünlülerin kuaförü Samet Zili, 2021 saç trendleri ile ilgili tüyolar verirken, "Bu yıl saçlar daha da hareketli ve renkli olacak" dedi.

13 yaşında İzmir'de başlayan kuaförlük serüvenine Londra'da devam eden, pek çok ünlü organizasyonda tasarımcı olarak yer alan Samet Zili, kadıların saç modasını belirleyen isimler arasında yer alıyor.

Saç tasarımlarında öne çıkacak eğilimler hakkında bilgi veren Samet Zili, "Bu yıl saçlar daha da hareketli ve renkli olacak. Hatta perçemlere dahi renk atıyoruz. Bu geçtiğimiz yıl yaşadığımız sıkıntılı süreçten bir nebze olsun sıyrılıp rahatlamak adına daha hareketli ve daha renkli saç tasarımlarına yöneldik. Bu tasarımların kadınları daha mutlu ettiğini gözlemlemekteyiz" dedi.

Bir dönem Dubai prensesinin özel kuaförü olarak çalışan Zili, daha sonra geçtiği Milano'da kaldığı 3 ay boyunca dünyaca ünlü bir markaya saç tasarım hizmeti verdi. Buradan özel davet alarak gittiği Londra'ya yerleşti.

"Los Angeles'ta bir kuaför okulu açmak istiyorum"

Mesleğini halen Londra'da sürdüren Samet Zili, en büyük hayalinin Los Angeles'te bir kuaför okulu açmak olduğunu söyledi. Zili, "13 yaşında bir kuaförde çırak olarak başladığım mesleğimde bu kadar başarılı olmamın nedeni çok çalışmak ve yenilikleri takip etmemdir. Fransa'da aldığım eğitimden sonra mesleğime olan hayranlığım ve aşkım bir kat daha arttı. Şimdi ben de bu akış açısını aşılayacağım öğrenciler yetiştirmek istiyorum. Kuaför salonlarımda çalışanlar elbette benim bakış açıma sahip oldukları için benimle birlikteler. Ama ben daha büyük düşünüyorum. Los Angeles'ta bir kuaför okulu açmak istiyorum. Daha fazla kişiye bu mesleği sevdirmek ve öğretmek imkanına ancak bu şekilde vakıf olabilirim" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı