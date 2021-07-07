Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı
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Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı

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Tatilini Çanakkale'de geçiren komedyen Ata Demirer'in son hali takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. 49 yaşındaki komedyenin bir hayli kilo verdiğini görenler, paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.

Ünlü komedyen Ata Demirer, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Demirer'in Instagram'da paylaştığı fotoğrafında ise bir detay gözlerden kaçmadı.

EPEY KİLO VERMİŞ

49 yaşındaki oyuncunun paylaştığı son fotoğrafta, bir hayli kilo verdiği görüldü. Demirer'e, "Maşallah", "Nasıl kilo verdiniz?", "Kesinlikle daha iyisin", "Kilo harika" şeklinde çok sayıda yorum geldi.

Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı

DOĞUM GÜNÜNÜ DE KUTLADILAR

Hollywood yıldızı Robert de Niro'nun efsane repliğini kullanarak pozunu paylaşan Ata Demirer'in gönderisine binlerce yorum ve beğeni yağdı. Başta Derya Şensoy olmak üzere birçok kişi de Demirer'in doğum günü kutladı.

Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı
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Haber Yorumları (1)
AHMET BOZ: kilo vermiş hali nerde ?
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Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı - Haberler Magazin
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