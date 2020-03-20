Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı - Magazin
Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Ebru Akel, Magazin

Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı

Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Ebru Akel ve Gizem Hatipoğlu gibi isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek tavsiye ettiği ilacın Tarım Bakanlığı'nın Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi'nde yer almadığı ortaya çıktı.

20.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:40
Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı

Sosyal medya hesaplarından sık sık kendilerine gelen ürünlerin tanıtımı yapan ünlü isimlerin "Koronavirüsüne karşı etkili" diyerek önerdiği No-Attack isimli ilacın bakanlıktan onaylı olmadığı ve firmanın adres kısmında "Yalan dolan mahallesi" yazması gündeme bomba gibi düştü.

BAKANLIK ONAYI OLMAYAN İLACI TANITTILAR

Sözcü'de yer alan habere göre: Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Demet Şener, Ebru Akel, Perihan Savaş, Gizem Hatipoğlu ve Seda Akgül gibi isimler, sosyal medya hesaplarından dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği koronavirüsten korunmak için No-Attack isimli ilacı önerdi.

"YALAN DOLAN MAHALLESİ"

Sosyal medyada yer alan bir hesabın iddiasına göre: Bu takviye edici ürünün satıldığı web sitesinde de, kayıt adresi olarak "yalan dolan mahallesi" ibaresi yer alıyor. Yaptığı araştırma sonucunda ki bunların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan kullanıcı, yeni çıkan bu ürünün web sitesinin de hayali bir firma olduğunu ortaya çıkardı… Marka hakkındaki bir başka iddia ise web sitesinin Google kaydının olmadığı… Yani tamamen kısa sürede kazanç elde edip kapanan sitelerden biri.

"KORONA DAHİL TÜM GRİP TÜRLERİNDEN KORUYOR"

Ünlü isimler, 16 Mart tarihinde piyasaya çıktığını belirlenen ilacı takipçilerine "Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücut direncini artırıyor. Hatta enfekte olmuşsanız bile kolaylıkla atlatmanızı sağlıyor. Corona da dahil tüm grip türlerine karşı bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor" diyerek tanıttı.

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Ünlü model, korona test sonucunu milyon dolarlık malikanesinde bekliyor Magazin
Ünlü model, korona test sonucunu milyon dolarlık malikanesinde bekliyor
Kötü haberi hastaneden verdi! Güzel oyuncunun ailesi karantinaya alındı Magazin
Kötü haberi hastaneden verdi! Güzel oyuncunun ailesi karantinaya alındı
Fenomen gelin adayı Sinem'in koronavirüs paylaşımına tepki yağdı Magazin
Fenomen gelin adayı Sinem'in koronavirüs paylaşımına tepki yağdı
Survivor'dan dönen Hakan karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler Magazin
Survivor'dan dönen Hakan karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler
Evden çıkamayanlar için Instagram'dan konser veren Sıla ve Yalın rekor kırdı Magazin
Evden çıkamayanlar için Instagram'dan konser veren Sıla ve Yalın rekor kırdı
Koronavirüs şüphesiyle karantinada olan Saraç'ın test sonucu belli oldu Magazin
Koronavirüs şüphesiyle karantinada olan Saraç'ın test sonucu belli oldu
Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti
Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti
Gonca Vuslateri'den 'Karantinada cinsel ilişkiye girin' tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman...
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
TRT, koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi
TRT, koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi
Koronavirüs nedeniyle kendini eve kapatan Aleyna Tilki'den takipçilerine 'Evde kalın' çağrısı
Koronavirüs nedeniyle kendini eve kapatan Aleyna Tilki'den takipçilerine "Evde kalın" çağrısı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Şarkıcı Güliz Ayla, 'Neden striptiz videoları çekmiyorsun' diyen takipçisine sert çıktı
Şarkıcı Güliz Ayla, "Neden striptiz videoları çekmiyorsun" diyen takipçisine sert çıktı
Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı
Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi
Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi
La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı
La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı
Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi
Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi
Kaya Çilingiroğlu'ndan şaşkına çeviren koronavirüs yorumu: Bir alın yazım var, panik yapmayın
Kaya Çilingiroğlu'ndan şaşkına çeviren koronavirüs yorumu: Bir alın yazım var, panik yapmayın
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sinan Akçıl Şeyma Subaşı Defne Samyeli Yılmaz Erdoğan
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 15:45:01. #1.15#
title