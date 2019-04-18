Ünlü İsimlerden Mazbatasını Alan Ekrem İmamoğlu'na Tebrik Mesajı Yağdı

Ekrem İmamoğlu, dün eşi Dilek İmamoğlu ile Çağlayan'daki İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. İmamoğlu, ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına giderek Mevlüt Uysal'dan görevi devraldı.

Ekrem İmamoğlu'na siyasi liderlerin yanı sıra oyuncu ve şarkıcılardan tebrik mesajları yağdı.

ÜNLÜ İSİMLER TEBRİK ETTİ

Ünlü isimlerin İmamoğlu ile ilgili yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyada gündem oldu. İşte ünlü isimlerin Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaşımları:

NESLİHAN YELDAN

"Bir bahar havası, bayramlıkları giyme isteği, içimizde havai fişekler.Aşık olmak gibi bir şey oldu"

NİRAN ÜNSAL

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na yeni görevinde başarılar diler ve görevinin hayırlara vesile olmasını temenni ederim"

NİHAT ODABAŞI

"Her şeyin güzel olması dileğiyle... Başarılar"

METİN UCA

"ADAM kazandı?? ve ben gönül dolusu bir mutlulukla "Hayırlı Olsun Başkanım" diyebiliyorum. İlk günden beri biliyorduk kazandığını, aslında 17 gündür kazanıyordu, 18. günde kesin kazandı, yani 16 milyon İstanbul'lu kazandı. Çağdaş, uygar, yaşanabilir bir İstanbul özlemi için ilk adım atıldı 13 729 oy, tüm kirli oyunlara rağmen kapanmadı şimdi yeni aydınlık çağdaş bir İstanbul yönetimi ile yeni bir başlangıç zamanı

NAZAN ÖNCEL

"İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu"

NUR BİLEN YAVUZER

"Hoşgeldin Ekrem başkan herkese iyi geleceksin"

PUCCA

"Mazbatayı aldık"

GENCO ERKAL

Hoş geldin sevgili Başkan her şey çok güzel olacak Umudumuzu yeşerttin Ekrem İmamoğlu başkan baharı getirdin. Başarılar diliyorum.

MEHMET GÜNSÜR