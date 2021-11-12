Ünlü isimler, Başak Cengiz'in ölümünün ardından kadın cinayetlerine bir kez daha isyan etti

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Ataşehir'de akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Can Göktuğ Boz, eğitimden çıktıktan sonra yolda yürüyen 28 yaşındaki Mimar Başak Cengiz'i yolda takip etti, ardından çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Genç kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

Başak Cengiz

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALMADI

Tanımadığı bir insan tarafından vahşice öldürülen Başak Cengiz, ülkenin gündemine otururken ünlü isimler de sessiz kalmadı. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan isimler, kadın cinayetlerine isyan ederek gerekli yasaların çıkmasını istedi.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

TARKAN

"Kadınlarımızı korumak için bir türlü harekete geçmeyen yetkililer bu cinayetlerden kendilerinin de sorumlu olduklarını düşünüyorlar mı acaba? Hukuk bu canilere hak ettiği cezaları ne zaman verecek? Yetkililer bu cinayetlerin önüne geçecek yasaları ne zaman çıkaracak? Daha kaç kadının kurban edilmesi bekleniyor? Bu topraklarda kadının acısı ne zaman dinecek? Ülkemiz bu utancından ne zaman kurtulacak?"

GÜLBEN ERGEN

"Elini kolunu sallaya sallaya yolun ortasında öldürüyor. Dün başka bir masum öldürüldü. Yarın yeni bir cinayet haberine hazırız. Bu kez piercing, mini etek falan yok. Kızımız işinden evine gidiyor. Bir gün gündemde kalıp unutulacak! Güvende değiliz! Toplu katliam mı olması gerekiyor? Daha ne olması gerekiyor? Cezalar, yasalar, indirimler, tüfekler, kılıçlar, bidonlarda yakılanlar, boğazı testere ile kesilenler, camdan aşağı atılıp intihar süsü verilenler hepsini gördük yuttuk yaşadık."

DEMET AKALIN

"Daha gelmesin ağır cezalar! Adamlarda böyle planlayıp öldürsün dursun bizi! Ne zaman çıkıcak bu yasalar çok merak ediyorum."

EBRU GÜNDEŞ

"Böyle bir caniliğe nasıl bir cümle kurulabilir ki... Yaşadığımız her cinayet ayrı bir vahşet ama bu... Sadece savunmasız olduğu için katledilen bir kadının adaleti ne olacak, bu katliamların utancı, vicdan azabı nasıl bitecek…"

HANDE ERÇEL

"İnanamıyorum tek söz bulamıyorum şimdi gördüm yüreğim dayanmıyor artık. Sokakta bile yürüyemez hale nasıl geldi biz... Sen ışıklar içinde uyu Başak Cengiz. Güller içinde uyu..."

DOĞA RUTKAY KAMAL

"Yeter artık yeter..."

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