Ünlü güzellerin en sevdiği eş adayları artık bu sektörden çıkıyor: Futbolcular gözden düştü

YENİ GÖZDELERİ TEKNOLOJİ DEVLERİ

Müzik, moda, sinema dünyasının ünlü kadınları artık eşlerini teknoloji dünyasının yöneticileri arasından seçiyor. Son dönemde de bu zincire yeni halkalar ekleniyor. Dünyaya hükmeden teknoloji devi şirketlerinin ortakları ya da üst düzey yöneticileri, gösteri dünyasının ünlü kadınlarının kalbini çalıyor. Gelin bir bakalım, teknoloji devlerinin ortak ya da yöneticileriyle hayatlarını paylaşan ünlü kadınlar kimler.

Rol aldığı Fast and Furious ( Hızlı Ve Öfkeli ) adlı yapımla tanınan Amerikalı oyuncu Jordana Brewster, bir süredir birlikte olduğu teknoloji Ceo'su Mason Morfit ile nişanlandığını bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Brewster, Morfit ile birlikte çekilen ve iri taşlı nişan yüzüğünün belirgin şekilde göründüğü bir fotoğrafı Instagram hesabında "JB yakında JBM oluyor" mesajıyla paylaştı.

ESKİ EVLİLİĞİNDEN İKİ ÇOCUĞU VAR

Brewster, 2020'de 13 yıllık ilk eşi Andrew Morton'dan boşanmak için yasal süreç başlatmıştı. Brewster eski evliliğinden iki çocuk annesi.

BLOOM İLE EVLENİP BOŞANDI

Gösteri dünyasının ünlüleri arasında teknoloji devlerinin yönetici ya da ortaklarıyla evlenenlerin ilk örneklerinden biri Miranda Kerr. Top model Kerr, ilk evliliğini aktör Orlando Bloom ile yaptı. 2010 ile 2013 arasında evli kalan çiftin bir erkek çocuğu oldu.

İKİ ÇOCUKLARI OLDU

Kerr boşanmanın ardından 2017 yılında bir sosyal medya şirketi olar Snap Inc'ın kurucu ortağı ve CEO'su olan Evan Spiegel ile hayatını birleştirdi. Kerr ile Spiegel'in Hart ve Myles adında iki tane çocuğu bulunuyor.

MASAL GİBİ DÜĞÜN

Bir başka top model Jasmine Tookes de geçtiğimiz haftalarda görkemli bir törenle evlendi. Onun hayatını birleştirdiği Juan David Borrero, Snapchat'in uluslararası pazarlama bölümünde yönetici. Ülkesi Ekvador'un başkan yardımcısının oğlu olan Borrero ile Tookes'in düğün töreni de bu ülkede yapıldı.

GENÇ YAŞTA BAŞARILI BİR KARİYER YAPTI

Gelin Tookes'i, damada büyükbabası teslim etti. Mesleğinde başarılı bir model olan Tookes ile Juan David Borrero 2016 yılından bu yana birlikteydi. Borrero, henüz 31 yaşında olmasına rağmen başarılı bir meslek geçmişine de sahip.

TENİS YILDIZI

Spor dünyasının en çok kazanan yıldızlarından biri Serena Williams. Tenis kortlarındaki başarılarının yanı sıra zaman zaman bazı ünlü markaların tanıtım yüzü olarak adını moda dünyasında da duyuruyor. 39 yaşındaki yıldız da teknoloji devlerinin sahip ya da üst düzey yöneticileriyle hayatını birleştiren ünlüler arasında.

BİR KIZLARI OLDU

Onun 2017 yılında evlendiği Alexis Ohanian, Reddit'in kurucu ortaklarından biri ve üst düzey yöneticisi. 38 yaşındaki Ohanian ile Williams'ın Alexis Olympia adında bir kız çocuğu bulunuyor.

İKİ EVLİLİĞİ GERİDE BIRAKTI

Gelelim bir başka ve en göz önünde olan teknoloji devi Elon Musk'a. O da bir süredir Grimes adıyla tanınan Claire Elise Boucher ile birlikte. Hatta çiftin X Æ A-Xii gibi duyulmamış bir isim verdikleri bir bebekleri de dünyaya geldi bir süre önce.

ÜLKESİNDE BİLİNİYORDU, SONRA DÜNYA TANIDI

Elon Musk'ın sevgilisi her ne kadar dünya çapında adını onunla birlikte olduktan sonra duyursa da ülkesi Kanada'da bilinen bir müzisyen, şarkıcı ve söz yazarı. Bu arada Musk'ın, ilk evliliğini 2000- 2008 arasında Justine Musk ile yaptığını, 2010 ile 2016 arasında da iki kez Talulah Riley ile evlenip boşandığını hatırlatalım.

Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz? — Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021

Hürriyet - Magazin Haberleri