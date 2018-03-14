Ünlü Fizik Profesörü Stephen Hawking Hayatını Kaybetti

Geliştirdiği projeler ve ortaya attığı fikirler ile dünyaca bir üne kavuşan hatta kimileri tarafından yer yüzünün en zeki insanı gösterilen fizik profesörü Stephen Hawking 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Stephen Hawking'in henüz 21 yaşındayken yakalandığı ve tedavisi olmayan ALS hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

ÇOCUKLARI AÇIKLAMA YAPTI

Hawking'in çocukları Lucy, Robert ve Tim babalarının ölümüyle ilgili yazılı açıklamalarında "Sevgili babamızı bugün kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok büyük bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca yaşayacak olağanüstü bir kişiydi" dedi.

TEKERLEKLİ SANDALYEDE GEÇEN BİR ÖMÜR

Stephen Hawking 1960'ların başında 21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığına yakalandı. Motor nöronların zamanla yüzde seksenini öldürerek sinir sistemini felç eden; ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık, Hawking'i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahküm etti.

DÜNYADA EN ÇOK TANINAN BİLİM İNSANIYDI

Ünlü bilim insanı, 1985 yılından bu yana sesini de yitirmiş olduğu için, koltuğuna yerleştirilmiş, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyordu. Şu anda Hawking, bilimsel uğraşlarında ve günlük yaşantısında çevresinden ve Stephen Hawking kuantum fiziği ve kara deliklerle ilgili iddialarıyla, bugün yaşayan bilim insanları arasında dünyada en çok tanınan isimdi.

KİTAPLARI 40 ÇEVRİLDİ

Kitapları, 40 dile çevrildi; evrenle ilgili çılgın teorik bilgilerini popüler hale getirmek için gereken maddi bağımsızlığı sağlayacak ve Cambridge Üniversitesi'ndeki uygulamalı matematik ve teorik fizik laboratuarını geliştirecek kadar çok sattı.



