Ünlü çiftin güzel kızı pırıl pırıl parladı

GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYORİngiliz oyuncu Jude Law ile eski eşi Sadie Frost'un 20 yaşındaki kızı Iris, dün gece Londra'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

İngiliz oyuncu Jude Law ile eski eşi Sadie Frost'un 20 yaşındaki kızı Iris, dün gece Londra'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Sırtı açık, balık pulu desenli yeşil bir elbise giyen genç kız, katıldığı partinin de en çok dikkat çeken konuğu oldu. Iris Law, özellikle gözlerinin babasına olan benzerliğiyle dikkat çekti.

ARANAN BİR MODEL OLDU

Bir süredir modellik yapan Iris Law, 2000 yılında Jude Law ve Sadie Frost'un ilişkisinden dünyaya geldi. Tam adı Iris Tallulah Elizabeth Law olan genç kız, bir süredir moda dünyasında adını duyuruyor. Ama aslında ünlü bir anne ve babanın kızı olduğu için kameralarla çok küçük yaşta tanıştı. Henüz 2 yaşındayken Jude Law ve Sadie Frost ile birlikte ünlü bir dergi için objektif karşısına geçti.

ÜNLÜ FİRMALARIN TANITIM YÜZÜ

2015 yılında da modellik kariyerine başladı Iris Law. Birçok markanın tanıtım yüzü olarak objektif karşısına geçti, reklam kampanyalarında görev aldı. Genç yaşta da özellikle yüzünün güzelliği nedeniyle kozmetik firmalarının vazgeçmediği tanıtım yüzlerinden biri oldu.

BEŞ TANE KARDEŞİ VAR

Iris Law'un, anne ve babası bir 24 yaşında Raff adında bir ağabeyi ve 18 yaşında Raff adında bir kardeşi var. Jude Law'un Catherine Harding ile ilişkisinden 6 yaşında Ada ve Samantha Burke ile ilişkisinden 11 yaşında Sophia adında iki tane de üvey kardeşi bulunuyor. Annesinin eski eşinden de 30 yaşında Finlay adında bir ağabeyi var.

ÇALKANTILI İLİŞKİ

Iris Law'un anne ve babası Jude Law ve Sadie Frost, 1997 ile 2003 arasında çok evlilik yaşadı. Frost ve Law, 1992 yılında Shopping adlı yapımın setinde tarıştılar. Frost, Law'u görür görmez aşık oldu. Hatta o dönemi anlatırken bir röportajında "Jude Law'un kaderi olduğunu ve hayatının geri kalanını onunla geçireceğini hissettiğini" anlatmıştı.

AŞK UĞRUNA EVLİLİĞİNİ BİTİRDİ

O sırada Sadie Frost, dönemin ünlü müzik gruplarından Spandau Ballet'in üyelerinden Gary Kemp ile evliydi. 25 yaşındaki Frost ile Kemp'ten ayrılıp o dönemde 19 yaşında olan Jude Law ile birlikte olmaya başladı. İlk çocukları Raff'ın dünyaya gelmesinden sonra çiftin "cenneti" usul usul dağılmaya başladı. Doğum sonrası depresyona yakalanan Sadie Frost'un durumu, Jude Law'un işi gereği evden uzak kalması nedeniyle giderek kötüleşti.

YALIN AYAK DÜĞÜN

Sonra zor da olsa ilişkilerini toparlayan Sadie Frost ve Jude Law, 1997 yılında ilginç bir şekilde evlendiler. O gün Londra'nın Little Venice adlı bölgesinde ayağında ayakkabıları, yüzünde makyajı bile olmayan bir gelin olarak büyük aşkıyla hayatını birleştirdi Sadie Frost.

2003'TE BOŞANDILAR

Fakat Frost ile Law'un ilişkileri bir türlü durgun denizler gibi olamadı. Hep çalkantılı bir birliktelik yaşadılar. Sonunda da 2003 yılında boşandılar. Frost, üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesinden sonra Law'un kendisine kötü davrandığını ileri sürmüştü. Çift, en küçük çocukları Rudy'nin dünyaya gelmesinden sonra ayrı yaşamaya başlamıştı. Sadie Frost'un, Gary Kemp ile evliliğinden de bir oğlu bulunuyor.

Kaynak: Hürriyet