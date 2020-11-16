Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 16-22 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor?

Ünlü astrolog Aysun Koç'un haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak? İşte 16-22 Kasım tarihleri arasına etki edecek burç yorumları...

KOÇ: Çarşamba gününe kadar alacaklar ve vereceklerle ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Perşembeden itibaren evliliğinize ve ortak projelerinize odaklanacaksınız. Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir hafta. Ancak fazla hayalci değil de, ayakları yere basan adımlar atmakta yarar var.

BOĞA: Evlilik veya ortaklı işlere yoğunlaşacağınız bir hafta. maddi konular nedeniyle fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz. Olayları uzlaşmacı bir tavırla çözme fırsatı mevcut. Bekarlar evlilik için adım atabilirler. Enerjisel anlamda çok da dışarı çıkmak isteyebilir, içe dönüp manaya odaklanabilirsiniz.

İKİZLER: Günlük işlerinizle ilgileneceğiniz bir hafta. Sağlık sorunu olanlar iyileşmeye başlayacaklar. Sahne gibi sanatsal iş yapanların yıldızı parlayabilir, kazançları artabilir. Bazı unuttuğunuz veya ihmal ettiğiniz ödemeleri yapabilirsiniz. Uzun zamandır emek verdiğiniz işlerin de maddi karşılığını alabilirsiniz.

YENGEÇ: Yeniayla birlikte çocuk sahibi olmak isteyen yengeçler harekete geçebilirler. Bekarlar yeni bir aşka başlayabilirler. Çocuğuyla ilgili sorunları olanlar da problemi çözebilirler. Duygularınızla hareket ederseniz yanılırsınız. Bu hafta mantık ve akılla kararlar vermeniz sizin yararınıza olacaktır.

ASLAN: Ailenize, evinize veya emlak alım-satım işlerine yoğunlaşacağınız bir hafta. Gündelik işlerinizi kolaylıkla çözebilirsiniz. Evliliğiniz veya ortak işiniz için fazla para harcamanız gerekebilir. Yakın çevreniz dış imajınız nedeniyle sizi eleştirebilir. Bekarlar kadersel eşleriyle tanışabilirler.

BAŞAK: Kardeş ve yakın çevre ilişkilerinin ön planda olacağı bir hafta. İletişim, medya, ticaret veya yeni anlaşmalarla da ilgilenebilirsiniz. Aşkıyla arasında sorun olanlar düzeltebilir. Çocuğunuzla ilgili problemleri rahatça çözebilirsiniz. Şehir veya yurt dışı işlerle ilgili ani bir aksilik çıkabilir.

TERAZİ: Maddi kazançlarınıza odaklanacaksınız. Her türlü ilişkide dengeyi kurmaya çalışırken öz benliğinizi koruyarak ve kendi değerinizi bilerek hareket etmenizde yarar var. Eşinizle veya ortak iş yaptığınız insanlarla güç mücadelesine girerseniz kırıcı boyutlara ulaşabilir. Daha sakin olmalısınız.

AKREP: Burcunuzda gerçekleşen Yeniay ile, düşüncenizde olan her tür planla ilgili harekete geçebileceğiniz bir hafta. Ticaret, medya, iletişim, eğitim, elektronik konularında disiplinle emek verenlerin harekete geçme zamanı. Evlilik veya ortaklıklarda duygusal nedenlerle kriz yaşama riskine dikkat.

YAY: Daha içe dönük, planlama ve inziva modunda olacaksınız. Manevi ve spritüal konulara yoğunlaşabilirsiniz. Sosyal çevreniz yüzünden maddi kayba uğrama riskine dikkat. Eşiniz veya ortağınızdan maddi destek alabilirsiniz. Sevgilisi olanlar maddi konularda fikir çatışması yaşayabilirler.

OĞLAK: Hafta başında sosyal olmak isteseniz de, hafta genelinde kariyerinize odaklanmanız gerekecek. Son dönemde yaşadığınız tüm sorunlarla ilgili bir rahatlama yaşayacaksınız. Bir ticari anlaşma son anda bozulabilir. Kardeş veya yakın arkadaşınızla aniden kırıcı bir diyalog gelişebilir.

KOVA: Yurt dışı, eğitim, hukuk, turizm konularıyla ilgileneceksiniz. Bu konularda harekete geçebilirsiniz. Ancak parasal nedenlerle ani bir anlaşmazlık riskine dikkat etmelisiniz. Kısa vadeli hedefinize ulaşabileceğiniz bir hafta. Geciken bazı alacaklarınızı tahsil edebilirsiniz.

BALIK: Pazartesi günü haricinde, ödemeler ve ek gelirlerle ilgileneceksiniz. Miras gibi konularınızı çözebilirsiniz. Devam eden rahatsızlığı olanlar başarılı bir operasyon geçirebilirler. Bu dönem arkadaşlarınıza borç para vermeyin. Kredi çekerek emlak yatırımı yapabilirsiniz.

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Not: Unutmayın ki; doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece % 20 sonuç verir. Yükselen burcunuzu da okuyun lütfen.