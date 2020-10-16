Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım

16.10.2020 14:56 | Son Güncelleme: 16.10.2020 15:07

Pazar günü KKTC'de yapılacak seçimlerle ilgili iddialı tahminde bulunan ünlü anketçi Adil Gür, Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar'ın seçimi büyük bir farkla kaybedeceğini belirtti. Gür, söylediğinin tersi çıkması durumunda mesleği bırakacağını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pazar günü yapılacak seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür, iddialı bir çıkışa imza attı.

Habertürk yazarı Kemal Öztürk ile görüşen Adil Gür, Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar'ın seçimi büyük bir farkla kaybedeceğini belirterek "Eğer Kıbrıs'taki seçimleri Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım" dedi.

İşte Öztürk'ün yazısındaki ilgili kısım...

"Çarşamba günü (14 Ekim 2020) Habertürk TV'de Veyis Ateş'in programında, birçok konunun yanı sıra Kıbrıs'taki seçimleri de konuştuk. Neyse ki bu sefer vukuatsız bir şekilde programı tamamladık!

"ERDOĞAN VE TATAR'IN HAMLESİ TERS TEPER"

Program esnasında Adil Gür, Türkiye'de Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar İle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ortak basın toplantısında, Maraş'ın yerleşime açılması ve su sorunun çözüleceğinin açıklanması, Kıbrıs'ta iç siyasete müdahale olarak algılandığını, bunun ters tepeceğini söyledi.

"HATTA ORAN BİLE VERDİ"

'Tıpkı İstanbul seçimlerinden olduğu gibi büyük bir hata yapıldı' dedi. Bu Pazar yapılacak seçimde AK Parti ile arası iyi olmayan mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, seçimi bu nedenle farkla kazanacağını söyledi Adil Gür. Hatta oran bile verdi. %60-%40Programdan sonra kendisine dedim ki, 'Adil Bey daha önce de bir seçimle ilgili iddialı bir tahminde bulunmuştunuz tutmamıştı. Bu sefer de tutmazsa zor durumda kalacaksınız.'

"BÜYÜK BİR FARK YİYEREK KAYBEDECEK"

Dedi ki, "Eğer Kıbrıs'taki seçimleri Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım. Bir daha da bu konuda ekranlara çıkmayacağım. Kaybedecek hem de büyük bir fark yiyerek kaybedecek."

Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım

İlgili Haberler

Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz
Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz
Mehmet Özhaseki: 'Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesinde yanındayız'
Mehmet Özhaseki: "Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesinde yanındayız"
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile ilgili kanun teklifi Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile ilgili kanun teklifi Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Serdar Ortaç Merve Boluğur Caner Cindoruk
Spor Samatta Ozan Kabak Şenol Güneş Eddie Newton Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Ekim Türk Dava İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 15:06:54. #1.14#
title