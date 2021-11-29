Üniversitemizin Ortağı Olduğu SoMoveED Projesi'nin Ulusötesi İlk Toplantısı Hırvatistan'da Gerçekleştirildi 16-11-2021

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin ortağı olduğu ve Polonya'dan Zielona GÃ³ra Üniversitesi'nin yürütücülüğünde devam eden 'Social Education on the Move' (SoMoveED) Projesi'nin ulusötesi nitelikteki ilk toplantısı Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde hibrit olarak gerçekleştirildi.

Hırvatistan'daki proje ortağı olan Sivil Toplum Kuruluşu Udruga IKS'in ev sahipliğinde organize edilen toplantıya, Üniversitemiz Proje Ekibi adına, Öğr. Gör. Dr. Duygu DOĞAN ve Ali Çağlar KARABIYIK katılım sağladı. Faaliyetin ilk bölümünde, Hırvatistan'ın Petrinja kentinde 2020 yılında yaşanan deprem sonrası toplumsal dönüşümü değerlendirmek üzere bir keşif gezisi düzenlendi. Sonrasında Sisak kentinde yüzyüze gerçekleşen toplantıda ise, 11 Avrupa ülkesinin temsilcileriyle, projenin işleyiş süreci, öngörülen faaliyetler ve yayınlanacak çıktılar detaylı biçimde ele alındı.

Avrupa Birliği Erasmus+ Yükseköğretimde Stratejik Ortaklıklar (KA2) Programı kapsamında, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklığında ilk yılını tamamlayan SoMoveED Projesi, 392 Bin Avro bütçe ile Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir. 36 ay süreli projede, hareketliliğe dayalı sosyal öğrenme biçimlerinin yükseköğretim uygulamalarına entegre edilmesi ve alternatif öğrenme modelleri geliştirilmesi hedeflenmektedir.

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