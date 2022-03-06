ESKİŞEHİR - Üniversiteliler insansız su altı ve su üstü araç yarışmalarına hazırlanıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mühendislik Fakültesinden 25 öğrencinin oluşturduğu RovsTech İnsansız Su Altı Otonom Araç Proje Takımı, üretim aşamasındaki su altı ve su üstünde hareket etme kabiliyeti bulunan mini araçlarla yurt içi ve yurt dışında yarışmalara hazırlanıyor.

Üniversite bünyesinde 2019 yılında kurulan RovsTech İnsansız Su Altı Otonom Araç Proje Takımı'nda Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Endüstriyel Tasarım bölümlerinden öğrenciler yer alıyor.

Danışmanlığını Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol ve Kumanda Sistemleri Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ersin Erol ile Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Boğaç Poyraz'ın yaptığı takım, su altı ve su üstündeki çeşitli görevleri yerine getirebilecek araçlar üzerinde çalışıyor. Öğrenciler, hem kablolu ve uzaktan kumandayla hem de otonom çalışabilen insansız araçların dizaynından itiş motorlarına, elektronik kartlara kadar kendileri tasarlıyor.

TEKNOFEST 2021'e katılmak için geçen yıl "Nazlı" adını verdikleri prototip mini aracı geliştiren RovsTech Takımı, bu sene ise "Rov-2" ismini verdikleri tasarım üzerinde çalışmaya devam ediyor. Öğrenciler, TEKNOFEST 2022'nin yanı sıra ABD'de gerçekleşecek Mate Rov Yarışması'na ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının düzenlediği ROBOİK İnsansız Su Üstü Araçları Prototip Yarışması'na katılma hedefiyle emek harcıyor.

"Aracın sürücüsüz şekilde hareket etmesine dikkat ediyoruz"

RovsTech Takımının danışmanı olan Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ersin Erol, AA muhabirine, kabloyla ya da kumandayla yürütülen veya otonom hareket eden su altı araçlarının son dönemde dünyada çok popüler hale geldiğini söyledi.

Üniversite bünyesindeki takımın 2019 yılında kurulduğunu anlatan Erol, şöyle konuştu:

"Aktif çalışmalara 2020 yılının güz döneminde başladık. Prototip olarak ürettiğimiz aracı suya indirme ve yüzdürme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu yıl TEKNOFEST 2022'ye katılmak için başvurumuzu yaptık. Yeni aracımızla etkinlikte yerimizi alıp, yarışacağız. Makine öğrenmesi ve makine görmesi konularından başlayıp, aracın kontrolü, yönlendirilmesi, aracın algoritmalarının hazırlanması ve aracın mekanik dizaynı çok önemli. Aracın sürücüsüz şekilde kendi hareket etmesine dikkat ediyoruz."

Erol, çalışmalarının TEKNOFEST hedefiyle devam ettiğine değinerek, "İlk aracımız kablolu ve uzaktan kumandayla hareket edebilecek şekilde tasarlanmıştı. Yeni tasarladığımız araç ise tamamen otonom şekilde suyun altına kalacak ve kendi hareket edecek." dedi.

Aracın itişindeki motorlardan gövdesine, araç içinde kullanacak kartlara kadar öğrencilerin tasarladığını ifade eden Erol, şunları kaydetti:

"Burada önemli olan aracın ülkemizde var olan teknolojiyle geliştirilmesi ve üretilmesi, böylece dışa bağımlılığın azaltılmasıdır. Geliştirdiğimiz aracı farklı su altı görevlerinde test etmek istiyoruz. Yakın zamanda yaşadığımız müsilaj problemi, doğal gaz arama çalışmaları, boru hatlarındaki olası problemlerle ilgili konularda su altı araçlarının kullanımı çok popüler. Verilecek her türlü görevi rahatlıkla yerine getirebilecek su altı otonom araçları sağlamak istiyoruz. Şu anda su altına odaklandık."

"Sadece yarışma kazanma hedefimiz yok"

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi takım kaptanı Ecem Şenev de takımda mekanik ve elektrik-elektronikten sorumlu iki ayrı birimin olduğunu belirterek, ekibin uzaktan kontrollü kablo bağlantılı ve otonom görev yapan araçlar üzerinde çalıştığını bildirdi.

Bu yıl geliştirdikleri aracın hem uzaktan kontrollü kablo bağlantılı hem de otonom özelliğine sahip olduğunu aktaran Şenev, şöyle devam etti:

"Yeni prototip aracımızla TEKNOFEST 2022 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'na yönelik hazırlanıyoruz. Hem dörtgen hem de sekizgen olmak üzere iki prototip üzerine çalışma yapıyoruz. Yeni aracımıza Rov-2 ismini verdik. İlk aracımıza 'Nazlı' adını koşmuştuk. Çünkü süreç içinde bize aksilik yaşatmıştı. Ekip olarak sadece yarışma kazanma hedefimiz yok. Bu süreçte ne öğrendiğimize ve ne öğrettiğimize bakıyoruz. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği yaptık. Orada da İnsansız Su altı Araç Proje Takımı kurduk. Onlara da bilgiler aktarıyoruz. TEKNOFEST bizim için önemli bir basamak. Bu süreçte kendimizi çizim, görüntü işleme, otonom hareket gibi kısımlarda geliştiriyoruz. ABD'de gerçekleşen uluslararası Mate Rov Yarışması var. Ona da katılacağız. Savunma Sanayii Başkanlığının düzenlediği ROBOİK İnsansız Su Üstü Araçları Prototip Yarışması'nda katılmak istiyoruz."

Şenev, okulları bünyesindeki Bilimsel Araştırma Projesi raporu yazarak insansız su altı ve su üstü araç teknolojileri geliştirme ve üretme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini sözlerine ekledi.