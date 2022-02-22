Üniversiteli öğrencilerden Hopa'ya özel ziyaret

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de çeşitli etkinlikler ile adından söz ettiren Düzce Genç Eller Derneği, Düzce Üniversitesi öğrencileri ile birlikte Karadeniz programı gerçekleştirdi. Program kapsamında öğrenciler Artvin'in Hopa ilçesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Tamer Ekmekçi ile bir araya geldi.

Düzce'den Karadeniz'in coğrafik bölgelerinde incelemelerde bulunmak için Artvin, Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun'a giden Düzce Üniversitesi öğrencileri Hopa Belediye Başkanı Tamer Ekmekçi'yi ziyaret etti. Ziyarette Hopa'nın coğrafik konumu ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, Hopa Belediye Başkanı Tamer Ekmekçi öğrencilere, "Hopa, Gürcistan sınırına 20 kilometre uzaklıkta bir şehirdir. Türkiye'nin en çok yağış alan şehri burasıdır. Bir haftada yağan yağmur Hopa'da sadece 1 saatte yağar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre de Türkiye'nin en çok yağmur düşen şehri Hopa'dır. İlçemizin en yüksek tepesi ise bin 513 metre yüksekliği ile Yavuz Sultan Selim tepesidir. Ayrıca, şehrimizde kamkat meyvesi de yetişmektedir. Kazım Koyuncu'nun memleketi Hopa'ya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri mutlu ettiniz" ifadelerini kullandı.

Düzce Üniversitesi öğrencileri adına açıklamalarda bulunan Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi Metin Mert Becer ise "Karadeniz gezimize Artvin'in Hopa ilçesinden başladık. İlçe Belediye Başkanlarını ziyaret ederek hem doğal hem kültürel hem de coğrafik inceleme fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı. - DÜZCE