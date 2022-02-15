Üniversiteli gönüllülerden ortaokul öğrencilerine psikososyal eğitim desteği

HATAY (AA) - Türkiye'nin çeşitli illerinden bir araya gelen gönüllü üniversite öğrencileri Geleceğe Adımlar Projesi kapsamında, şehirleri dolaşarak dezavantajlı bölgelerdeki ortaokul öğrencilerinin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor.

Akranlarıyla eşit fırsatlara ulaşamayan ortaokul çağındaki çocukların öz güvenlerinin artırılması, bilinçlendirilmesi, keşfedilmeyen bazı beceri ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması amacıyla 3 yıl önce avukat Elif Görgülü tarafından başlatılan proje kapsamında, bugüne kadar Mardin, Ordu, İstanbul ve Kars'ta 300 öğrenciye üniversiteli gönüllüler tarafından psikososyal eğitim desteği sunuldu.

Dezavantajlı bölgelerdeki öğrenciler için sosyal ve duygusal alanlarda fırsat eşitliği oluşturmayı amaçlayan proje çerçevesinde gönüllüler; ortaokul öğrencilerini şiddetsiz iletişim, duygular, meslekler ve gelecek, iklim, bilinçli farkındalık, el becerileri, drama, metin yazarlığı ve resim gibi konularda eğiterek bilinçlendiriyor.

Çocukların sağlıklı ruhsal ve psikolojik gelişimlerini de hedefleyen eğitimler, öğrencilere 40 kişilik üniversiteli gönüllü grubu tarafından doğrudan sunum, atölye çalışması veya oyunlar aracılığıyla aktarılıyor.

Hatay'da ziyaret ettikleri 2 okulda 150 ortaokul öğrencisine 5 gün boyunca eğitim veren gönüllülerin hedefi Türkiye'nin tüm illerinde öğrencilere destek olabilmek.

Proje kurucusu ve koordinatörü Elif Görgülü, AA muhabirine, 12 kişiyle 2019 yılında başlayan gönüllülerin gittikçe büyüdüğünü söyledi.

Çok yüksek bir motivasyon ve enerji ile yola çıktıklarını anlatan Görgülü şunları kaydetti:

"İnandığı işi yapan insanların enerjisi hiç bitmez, sözüyle yola çıktık. Gerçekten enerjimiz, motivasyonumuz çok fazlaydı. Ne yapacağımızı çok iyi biliyorduk. Şu ana kadar değişik illerimizde, okullarımıza hayalimizi gerçekleştirmeye başladık. Çocuklarımızın ruhsal ve psikolojik olarak gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Biz akademik eğitim vermiyoruz. Onu değerli öğretmenlerimiz veriyorlar. Bilimsel bir program hazırladık, o programımızı da okullarımızda uyguluyoruz. İstedik ki çocuklarımız kendileri için ülkemiz için hayal kursun, sorular sorsun. Biz geleceğe adımlar ailesi olarak geleceğe olan borçlarımızı ödemek istiyoruz."

Ekip lideri İrem Tuncer de Hatay'da 2 okulda eğitim verdiklerini ve tüm şehirlerde dezavantajlı bölgelerdeki öğrenciler için uygulanan programın aynı olduğunu söyledi.

Amaçlarının daha fazla çocuğa ulaşarak onların ruhsal ve psikolojik gelişimine katkı sunmak olduğunu aktaran Tuncer, "Eğitimlerde iki grubumuz var. Birincisi eğitim grubumuz. Burada psikolojik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için çocukların duygularını tanımaları, ifade etmeleri, empati, şiddetsiz iletişim, zorbalık hakkında bilinçlenmelerini amaçlıyoruz. Diğer grubumuz da faaliyet grubu, burada çocukların farkındalıklarını arttırmak amacıyla iklim krizi, meslekler, adım adım düşünme ve çocuk hakları hakkında bilinçlendiriyoruz. Her günün sonunda da atölyelerimiz oluyor. Bu atölyeler çocukların yeteneklerini keşfetmeleri için oluşturuluyor. Resim kolaj, yaratıcı drama ve yazarlık eğitimleri veriyoruz." dedi.

-"Her çocuğun bu eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz"

Ekip liderlerinden Onur Akın ise gönüllülerin Türkiye'nin farklı üniversitelerinden farklı disiplinlerde eğitim görmüş kişilerden oluştuğunu aktardı.

Gönüllülerin, yarıyıl tatili veya işlerinden izin alarak büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirten Akın şöyle devam etti:

"Sahaya gelmeden önce çok ciddi çalışıyoruz. Müfredatımızı hazırlamak için birçok eğitim alıyoruz. İletişim kurma, çocuklarla nasıl çalışılabileceğiyle alakalı ve psikolojik eğitimler aldık, almaya devam ediyoruz. Eğitim çalışmalarımızı alanında uzman profesörlerle, psikologlarla çalışarak tamamen bilimsel bir program hazırlamaya önem gösteriyoruz. Eğitimlerimizi oyunlaştırarak keyifli sohbetler halinde sürdürüyoruz. Daha önce Mardin, Ordu, İstanbul ve Kars'ta 300'ü aşkın öğrenciye ulaştık. Şu an Hatay'da 2 okulda 150 öğrencimize eğitim veriyoruz. Hedefimiz mümkünse 81 ilin köylerinde, ilçelerinde çocuklara bu programı ulaştırabilmek. Sadece dezavantajlı öğrencilerin değil bu yaşlardaki her çocuğun bu eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz."