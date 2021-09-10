ÜNİVERSİTELER DİJİTALLEŞİYOR: ÖĞRENCİLER YAPAY ZEKAYI ÖĞRENEREK MEZUN OLACAK

? Yüksek lisansta tezli Yapay Zeka Programı açtıklarını duyuran İstanbul İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, bu alandaki uzman açığının kapanmasını hedeflediklerini söyledi.

? Yüksek lisansta tezli Yapay Zeka Programı açtıklarını duyuran İstanbul İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, bu alandaki uzman açığının kapanmasını hedeflediklerini söyledi. Prof. Dr. Alkin, yapay zekanın temelleri, makine öğrenmesi, veri bilimi gibi eğitimlerin verileceği programda, öğrencilerin yapay zekayı öğrenerek mezun olacağını dile getirdi.

Üniversite olarak dijitalleşme üzerine uzun zamandır yatırım yaptıklarını aktaran İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, 4 Ekim'de başlayacak yüz yüze eğitim ile ilgili bütün önlemleri aldıklarını anlatarak yüksek lisansta yeni açılan yapay zeka programına ilişkin bilgi verdi.

'YENİ BİR DÖNEME BAŞLADIK'

Üniversitenin dijitalleşmesi için çalışmaları hızlandırdıkları ve yatırım yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Alkin, 'Dersler, hibrit olarak işlenecek. Bütün önlemlerimizi aldık, akademik yıla hazırız. Dijitalleşmenin önemini 2000'li yılların başından beri konuşuyoruz ama pandemi bu süreci 5 kat hızlandırdı. Bu sırada 5G hazırlıkları yapıldı. Bir anda dijitalleşmeye hızlı bir geçiş oldu. Bazı kurumlar 'kafayı gözü yararak' bu geçişi tamamladı çünkü hazır değillerdi. Eğitimin kalitesiyle ilgili birtakım soru işaretleri oldu. Ama bizim üniversitemiz hazırdı, altyapı, wifi olanakları, kullanılan programlar yeterliydi. Yeni bir döneme başladık. Öğrencilerimiz gelecekte bazı mesleklerin olmayacağını bilsin. Örneğin eskiden postacı vardı, artık e-posta atıyoruz. Karanlık fabrikalar, bulut sistemleri geldikçe birçok mesleğin olmayacağını biliyoruz. Ayvansaray'da gelecekte var olmayacak mesleklerin bölümleri yok? dedi.

AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ YAPAY ZEKAYI ÖĞRENEREK MEZUN OLACAK

Bugün var olmayan ama gelecekte olacak işler için de bazı yatırımlar yapmak gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Alkin, 'Biz buna yapay zekaya yönelik programları ortaya koyarak başladık. Bugün iktisat, işletme, mühendislik ve sosyal bilimler alanındaki herhangi bir bölümde okuyan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğrencisi yapay zekayı öğrenerek mezun olacak. Zaten başka çare de yok bu alanda lisansüstü bölümler de açtık. Önce dünyada hayatımıza giren meseleyi biz alıp lisansüstü mesele haline getiriyoruz, sonra yavaş yavaş lisansa iniyor. Lisanstan sonra liseye ardından da ilkokula iniyor. Kodlamada böyle hayatımıza girdi. Artık küçücük çocuklar kodlama yapıyor' diye konuştu.

YAPAY ZEKA ÜZERİNE LİSANÜSTÜ PROGRAMI AÇILDI

Yapay zeka eğitiminde genel çerçevenin nesiller arası farklılıkları ortadan kaldırmak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Emre Alkin, 'Çünkü bazı nesiller yapay zeka ile büyümedi. Z kuşağı ise tamamen yapay zekanın içinde, fiziki dokunuşlara uzaklar. Bizdeki yapay zeka insan dokunuşuyla, dijital dokunuşu bir araya getiriyor ve geleceğin dünyası için insan yetiştiriyor. Yapay zeka ve sonuçları üzerine birçok çalışmanın yapılmasını hedefliyoruz. Şoförsüz arabalar, karanlık fabrikalar, toplu taşımada şoför olmadan devam eden araçların yapılabilmesi için sensörlerin olması lazım, bu sensörler birbirine yakın olmalı aynı zamanda kesintisiz çalışmalı. Bu kolay bir iş değil. Yönetim bilişim sistemlerini ve hastane sistemlerini de kapsıyor. Program kapsamında bu eğitimleri vereceğiz' ifadelerini kullandı.

PROGRAMIN 15 KİŞİLİK KONTENJANI VAR

15 kişilik kontenjanı olan programın, yapay zeka öğrenmek isteyen herkese açık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alkin, 'Eğitimin sonunda öğrencilerin memnun kaldığını, dışarıda bu bilgileri kullanabildiklerini görürsek programı doktora seviyesine çıkaracağız. Öğrencilerin 3 zorunlu ders ve en az 4 seçmeli ders alarak en az 21 kredi tamamlamaları gerekmektedir. Lisansta sosyal bilimlerin farklı bölümlerinden mezun olan öğrenciler de öncesinde temel dersleri alacağı hazırlık programını bitirme koşulu ile bu programa başvuru yapabilecek. Akademik kadrosunda Prof. Dr. Ayşe Şima Uyar, Doç. Dr. Metin Zontul, Dr. Öğretim Üyesi Yüksel Bal, Dr. Öğretim Üyesi Taymaz Akan gibi alanında uzman öğretim görevlileri bulunuyor' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı