Üniversite sözel bölümler! Üniversite puan sıralama 2021!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün ise haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."Üniversite sözel bölümler! Üniversite puan sıralama 2021!

ÜNİVERSİTE SÖZEL BÖLÜMLER

YKS sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, bölümleri merakla araştırıyor. Bölümler üniversiteye göre farklılık gösterir. İstanbul Üniversite sözel bölümler aşağıda yer almaktadır.

Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca)

(Edebiyat Fakültesi)

Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte)

(Edebiyat Fakültesi)

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)

(Edebiyat Fakültesi)

Antropoloji

(Edebiyat Fakültesi)

Arap Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Astronomi ve Uzay Bilimleri

(Fen Fakültesi)

Bilgi ve Belge Yönetimi

(Edebiyat Fakültesi)

Bilim Tarihi

(Edebiyat Fakültesi)

Biyoloji

(Fen Fakültesi)

Coğrafya

(Edebiyat Fakültesi)

Coğrafya (Açıköğretim)

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

(Edebiyat Fakültesi)

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

(İktisat Fakültesi)

Çin Dili ve Edebiyatı (Çince)

(Edebiyat Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)

Dilbilimi

(Edebiyat Fakültesi)

Diş Hekimliği

(Diş Hekimliği Fakültesi)

Diş Hekimliği (İngilizce)

(Diş Hekimliği Fakültesi )

Eczacılık

(Eczacılık Fakültesi)

Eczacılık (İngilizce)

(Eczacılık Fakültesi )

Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim)

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)

Ekonometri

(İktisat Fakültesi)

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Fars Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Felsefe

(Edebiyat Fakültesi)

Felsefe (Açıköğretim)

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)

Fizik

(Fen Fakültesi)

Fizik (İngilizce)

(Fen Fakültesi)

Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca)

(Edebiyat Fakültesi)

Fransızca Mütercim ve Tercümanlık

(Edebiyat Fakültesi)

Gazetecilik

(İletişim Fakültesi)

Gazetecilik (Uzaktan Öğretim)

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

(İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)

Hititoloji

(Edebiyat Fakültesi)

Hukuk

(Hukuk Fakültesi)

Hukuk (İÖ)

(Hukuk Fakültesi )

Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli)

(Hukuk Fakültesi )

İç Mimarlık

(Mimarlık Fakültesi)

İktisat

(İktisat Fakültesi)

İktisat (Açıköğretim)

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)

İktisat (İngilizce)

(İktisat Fakültesi)

İktisat (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)

(İktisat Fakültesi)

İlahiyat

(İlahiyat Fakültesi)

İlahiyat (Arapça)

(İlahiyat Fakültesi)

İlahiyat (İngilizce)

(İlahiyat Fakültesi)

İlahiyat (İÖ)

(İlahiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)

(Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte)

(Edebiyat Fakültesi)

İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)

İspanyol Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

İspanyol Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu)

(Edebiyat Fakültesi)

İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)

İşletme

(İktisat Fakültesi)

İşletme

(İşletme Fakültesi)

İşletme

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

İşletme (Açıköğretim)

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)

İşletme (İngilizce)

(İşletme Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)

(İşletme Fakültesi)

İtalyan Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim)

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)

Klasik Arkeoloji

(Edebiyat Fakültesi)

Kore Dili ve Edebiyatı (Korece)

(Edebiyat Fakültesi)

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

(Edebiyat Fakültesi)

Latin Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Leh Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (Fakülte)

(Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (Fakülte) (İngilizce)

(Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi)

Maliye

(İktisat Fakültesi)

Matematik

(Fen Fakültesi)

Mimarlık

(Mimarlık Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik

(Fen Fakültesi)

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

(Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji

(Edebiyat Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema

(İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim)

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)

Rekreasyon (Açıköğretim)

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)

Rus Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Sanat Tarihi

(Edebiyat Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

(İktisat Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP- Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Sosyoloji

(Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji (Açıköğretim)

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)

Su Bilimleri ve Mühendisliği

(Su Bilimleri Fakültesi)

Tarih

(Edebiyat Fakültesi)

Tarih (Açıköğretim)

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)

Tarih Öncesi Arkeolojisi

(Edebiyat Fakültesi)

Tıp

(İstanbul Tıp Fakültesi)

Tıp (İngilizce)

(İstanbul Tıp Fakültesi)

Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu)

(İstanbul Tıp Fakültesi)

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

(Edebiyat Fakültesi)

Turizm İşletmeciliği (Fakülte)

(İktisat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Ukrayna Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)

(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)

Urdu Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)

(Açık ve Uzaktan Eğ