Üniversite Öğrencilerinden Mehmetçik'e Işıklı Destek

Bursa, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale ve Kütahya'da Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı bir yurttaki öğrenciler, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek için yurt binalarının odalarındaki ışıklardan oluşturdukları koreografiyle "Afrin" yazdı.

Bursa'daki KYK'ya bağlı Mehmet Zahit Kotku, Malhun Hatun, Emirsultan ve Şirin Hatun yurtlarındaki öğrenciler, yurt binasındaki odaların ışıklarından oluşturdukları koreografiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek amacıyla "Afrin" yazdı.

Yurdun bahçesinde toplanan Halime Hatun Yurdu öğrencileri ise, İstiklal Marşı okudu.

Eskişehir

Eskişehir-Ankara kara yolu üzerinde bin yataklı Gündüzalp Yurdu'nda barınan öğrenciler, Mehmetçik'e destek olmak için yurdun çevreyoluna bakan odalarının ışıklarıyla yaptıkları düzenlemeyle "Afrin" yazdı. Etkinlik, vatandaşların ve çevredekilerin ilgisini çekti.

Bazı vatandaşlar, "Afrin" yazısının fotoğrafını çekti.

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Bilecik

Bilecik'te merkez ve Pazaryeri ilçesi Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrencilerin ışıklarla "Afrin" yazısı oluşturması renkli görüntülere neden oldu.

Bilecik merkezde bulunan KYK'da kalan öğrenciler, yurdun odalarındaki ışıklarla "Afrin" yazısı oluşturdu. 200 öğrencinin oluşturduğu kareografinin ardından toplu İstiklal Marşı okundu.

Pazaryeri'nde KYK öğrencileri, yurdun bahçesinde oluşturdukları kareografide, ellerindeki cep telefonlarının ışıklarını yakarak "Afrin" yazdı. İstiklal Marşı'nı birlikte okuyan öğrenciler, Afrin'deki askerlere selam gönderdi.

Yurt müdürü Neslihan Leblebicoğlu, "Öğrencilerizle mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildirmek için böyle bir kareografi hazırladık. Biz her zaman onların, devletimizin yanındayız. Milletimiz öğrencisine göntl rahatlığıyla güvenebilir." dedi.

Çanakkale

Çanakkale'de bulunan KYK yurtlarında da öğrenciler ışıklarla "Afrin" yazdı.

Kent merkezindeki Kerime Sultan Öğrenci Yurdu ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Kampüsündeki Safiye Hüseyin Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, havanın kararmasıyla birlikte yurt odalarındaki ışıklarla kareografi oluşturdu.

Burada ışıklarla "Afrin" yazan öğrenciler daha sonra yurt binası önünde İstiklal Marşı'nı okuyup Afrin'de görevli askerler için dua etti.

Öğrenciler, yaptıkları her duada ve kıldıkları namazda Afrin'deki harekatta görev yapan askerleri andıklarını belirterek, onlara zafer dileğinde bulundulkarını ifade etti.

Kütahya

Kütahya'da, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, mum ve led ışıklarla "Afrin" yazısı oluşturdu.

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi yerleşkesi içerisinde bulunan Zafertepe Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri, mum ve led ışıklarla "Afrin" yazısı hazırladı. Ellerindeki dev Türk bayrağı ile 'Afrin Zeytin Dalı Harekatında Mehmetçiğin Yanındayız' yazan led ışığın önünde bir araya gelen kız öğrenciler, burada komando yemini edip İstiklal Marşı okudu.

Kız öğrenciler, 'Kütahya KYK Mehmetçiğin yanında' ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' şeklinde sloganlar attı.

Mehmetçik için düzenlenen programa katılmaktan son derece memnun olduğunu ifade eden yurt öğrencilerinden Büşra Kaya, şunları kaydetti:

"Unutmayın ki Türkiye bir bütündür. Bu bütünlüğü bölemezsiniz. Bizim hedefimiz Kızılelma'dır. ve kimse bizi bu hedeften alıkoyamaz. İnşallah birliğimiz ve beraberliğimiz daim olacaktır. Bütün şehit ailelerimize başsağlığı diliyorum. Askerlerimize de Allah'tan yardım diliyorum. İnşallah zaferle evlerine geri döneceklerdir."

Aynı bölgede bulunan Tiri Müjgan Sultan Kız Öğrenci Yurdundan kalan kız öğrenciler de yurtlarının önünde led ışıklarla 'Afrin' yazısı oluşturup Türk bayrağı açtı.

Buradaki yurtta kalan Rabia Ayarlı da Kütahya KYK ailesi olarak Mehmetçiğin yanında olduklarını, maddi olarak bir şey yapamasalar da manen ve dualarla Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade etti.