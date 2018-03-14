Üniversite Öğrencilerinden Mehmetçik'e Işıklı Destek

Bursa, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale ve Kütahya'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek için yurt binalarının odalarındaki ışıklardan oluşturdukları koreografiyle "Afrin" yazdı.

Bursa'daki KYK'ye bağlı Mehmet Zahit Kotku, Malhun Hatun, Emirsultan ve Şirin Hatun yurtlarındaki öğrenciler, yurt binasındaki odaların ışıklarından oluşturdukları koreografiyle "Afrin" yazarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek oldu.

Yurdun bahçesinde toplanan Halime Hatun Yurdu öğrencileri ise İstiklal Marşı okudu.

Eskişehir

Eskişehir-Ankara kara yolu üzerinde bin yataklı Gündüzalp Yurdu'nda barınan öğrenciler, Mehmetçik'e destek olmak için yurdun çevre yoluna bakan odalarının ışıklarıyla yaptıkları düzenlemeyle "Afrin" yazdı. Etkinlik, vatandaşların ve çevredekilerin ilgisini çekti.

Bazı vatandaşlar, "Afrin" yazısının fotoğrafını çekti.

İnegöl ilçesindeki yurtlarda kalan öğrenciler de cep telefonu ışıklarıyla Afrin yazısı oluşturdu.

Bilecik

Bilecik'te merkez ve Pazaryeri ilçesi Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrencilerin ışıklarla "Afrin" yazısı oluşturması renkli görüntülere sahne oldu.

Bilecik merkezde bulunan KYK'de kalan öğrenciler, yurdun odalarındaki ışıklarla "Afrin" yazısı oluşturdu. 200 öğrencinin yaptığı koreografinin ardından İstiklal Marşı okundu.

Pazaryeri'nde KYK öğrencileri, yurdun bahçesinde oluşturdukları koreografide, ellerindeki cep telefonlarının ışıklarını yakarak "Afrin" yazdı. İstiklal Marşı'nı birlikte okuyan öğrenciler, Afrin'deki askerlere selam gönderdi.

Yurt müdürü Neslihan Leblebicoğlu, "Öğrencilerizle Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildirmek için böyle bir koreografi hazırladık. Biz her zaman onların, devletimizin yanındayız. Milletimiz öğrencisine gönül rahatlığıyla güvenebilir." dedi.

Çanakkale



Çanakkale'de bulunan KYK yurtlarında da öğrenciler ışıklarla "Afrin" yazdı.



Kent merkezindeki Kerime Sultan Öğrenci Yurdu ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Kampüsü'ndeki Safiye Hüseyin Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, havanın kararmasıyla birlikte yurt odalarındaki ışıklarla koreografi oluşturdu.



Burada ışıklarla "Afrin" yazan öğrenciler daha sonra yurt binası önünde İstiklal Marşı'nı okuyup Afrin'de görevli askerler için dua etti.



Öğrenciler, yaptıkları her duada ve kıldıkları namazda Afrin'deki harekatta görev yapan askerleri andıklarını belirterek, onlara zafer dileğinde bulunduklarını ifade etti.



- Kütahya

Kütahya'da da KYK yurtlarında kalan öğrenciler, mum ve led ışıklarla "Afrin" yazısı oluşturdu.

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi yerleşkesi içerisinde bulunan Zafertepe Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri, mum ve led ışıklarla "Afrin" yazısı hazırladı. Ellerindeki dev Türk bayrağı ile "Afrin Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik'in Yanındayız" yazan led ışığın önünde toplanan kız öğrenciler, burada komando yemini edip İstiklal Marşı okudu.



Kız öğrenciler, "Kütahya KYK Mehmetçik'in yanında" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı.



Mehmetçik için düzenlenen programa katılmaktan son derece memnun olduğunu ifade eden Büşra Kaya, şunları kaydetti:



"Unutmayın ki Türkiye bir bütündür. Bu bütünlüğü bölemezsiniz. Bizim hedefimiz Kızılelma'dır ve kimse bizi bu hedeften alıkoyamaz. İnşallah birliğimiz ve beraberliğimiz daim olacaktır. Bütün şehit ailelerimize başsağlığı diliyorum. Askerlerimize de Allah'tan yardım diliyorum. İnşallah zaferle evlerine geri döneceklerdir."



Aynı bölgede bulunan Tiri Müjgan Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler de yurtlarının önünde led ışıklarla "Afrin" yazısı oluşturup Türk bayrağı açtı.



Öğrencilerden Rabia Ayarlı, Kütahya KYK ailesi olarak Mehmetçik'in yanında olduklarını, maddi olarak bir şey yapamasalar da manen ve dualarla Mehmetçik'in yanında olduklarını ifade etti.