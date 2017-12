Üniversite Öğrencileri Sokak Hayvanları İçin Barınak Yaptı

Üniversite öğrencileri sokak hayvanları için barınak yaptı



BİLECİK - Bilecik'te bir araya gelen üniversite öğrencisi sokak hayvanları için kulübe yaptı.

Bilecik Belediyesi, Bilecik Gençlik Merkezi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sivil Öğrenciler Kulübü, Üniversiteler Arası Hayvanları Koruma Topluluğu işbirliğinde Bilecik Kapalı Tuhafiye Pazarında Bilecik'teki gönüllü hayvan severler sokak hayvanların kış aylarını rahat geçirebilmeleri bir araya geldiler. Gönüllü hayvan severler tahta paletlerden sokak hayvanları için kulübeler yaptılar. Yaptıkları kulübeleri Bilecik'teki çeşitli noktalara koyacakları anlatan Bilecik Belediyesi

Veteriner İşleri Müdürü ve Veteriner Hekimi Nedret Avcı, "Burada kapalı pazarda sokak hayvanlarımız için kulübe çalışması yapıyorlar arkadaşlarımız. Üniversite öğrencisi arkadaşlarımız. Belediye iş birliği, hayvan severler derneğimizle beraber sokakta yaşayan canlılarımız için kışı rahat geçirmeleri için kulübeler yapıyoruz. Kulübelerin yapımı bittikten sonra göllete, ormana ve TOKİ bölgesine kulübe dağıtımlarını yapacağız. Can dostlarımızın kışı rahat geçirmelerini sağlayacağız. Beslenme odaklarımızı kuruyoruz. Beslenme odaklarında hayvanların beslenmesini sağlayacağız. Hayvanlarımız kışı rahatlıkla geçirecekler" dedi.

"Hayvanlar kışın üşümesin"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sivil Öğrenciler Kulübü Başkanı Halit Aydemir, soğuk havada Bilecik Kapalı Tuhafiye Pazarına gelen tüm hayvan severlere teşekkür ederek, "Hayvanları kışın sokakta üşümemeleri için, donmamaları için en azından kafalarını sokabilecek bir barınaklar yapmak için geldik. Bu yüzden Bilecik Belediyesine de teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldular. Gerek branda, gerek alet edevat, gerek yer anlamında. Bunun dışında Üniversite Hayvan Hakları Topluluğu'ndan katılım var, onlara da teşekkür ediyorum. İnşallah güzel projelerle daha iyi zamanlarda beraber olacağız" dedi.

"Soğuktan korunmaları için can dostlarımıza kulübeler yapıyoruz"

Proje kapsamında İstanbul Yeditepe Üniversitesinden gelen hayvan sever Sever Göktuğ Ayça ise; "Bilecik'ten bize ulaşan arkadaşlar sayesinde bir araştırma yaptık. Burada hayvan sever bireylere ulaştık. Aynı zamanda Bilecik Belediyesi'nin de yardımıyla bugün kar yağışı var ama kapalı Pazar alanını tahsil ettiler bize. Burada onların da desteğiyle soğuktan korunmaları için can dostlarımıza kulübeler yapıyoruz. Daha sonra buradan çıkıp yine belediyenin araçlarıyla belli bölgelere bu kulübeler yerleştirilecek. Mutluyuz. Umarım onlar da sıcakta daha mutlu olacaklardır" ifadelerine yer verdi.

"Umarız bu projemiz diğer illerdeki hayvan severlere ve topluluklara da örnek olur"

Üniversiteler Arası Hayvanları Koruma Topluluğu temsilcisi Esra Varımlı, Bilecik Şeyh Edebali Ünveristesinin talebi üzerine Bilecik'e geldiklerini anlatarak, "Bilecik Şeyh Edebali Ünveristesinin ÜNİHAK'a üye 52 üyesinden biri. Topluluğumuzdan bahsetmek gerekirse amacımız, hayvan hakları ve çevre konusunda farkındalık yaratıp bu alanda çalışan gönüllülerle iş birliği yaparak koordinasyon sağlamaktır. Umarız bu projemiz diğer illerdeki hayvan severlere ve topluluklara da örnek olur. Bunu istiyoruz. Destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"30 gönüllü gencimizle birlikte sokak hayvanlarına barınak yapmak için buradayız"

Bilecik Gençlik Merkezi Görevlisi Yasemin Özkan Kaya ise; "Soğuk hava koşullarında can dostlarımızı sokakta kalmasınlar diye 30 gönüllü gencimizle birlikte sokak hayvanlarına barınak yapmak için buradayız. Gelen arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan gönüllü hayvan severler tarafından 10 tane yapılan hayvan barınakları Pazartesi günün Bilecik Belediyesi tarafından şehrin belli noktalarına konulacağı öğrenildi.