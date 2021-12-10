UNESCO listesindeki Arslantepe, 10. Malatya Uluslararası Film Festivali'yle dünyaya tanıtılacak

MALATYA (AA) - Malatya'da yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip olan ve Unesco Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü, bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali'yle dünyaya tanıtılacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AA muhabirine, festivalde özellikle yöresel bir fayda temin etmeyi amaçladıklarını, kısa metrajlı filmlerde özellikle Malatya temasının işleneceğini, ulusal bazda sevgiyi, barışı, iyiliği içeren, şiddeti dışlayan, uluslararası düzlemde de küresel ısınma, iklim değişikliğine ilişkin mesajlar vermeye çalışılacağını söyledi.

Malatya halkına sinemanın sevdirilmesi noktasında da gayret gösterdiklerini, bunun için öğrencilere festival boyunca gösterime girecek filmler için ücretsiz bilet dağıttıklarını dile getiren Gürkan, şöyle konuştu:

"Sadece Malatya şehir merkezinde ve merkez ilçelerimizde değil, diğer 11 ilçemizde de aynı şekilde gezici sinema araçlarımızın gitmesi ve gelen misafirlerimizin sinema ile ilgili söyleşilerinin ilgili ilçelerde yapılması noktasında gerekli çalışmaları yaptık. Geçen film festivalinde yaptığımız gibi bütün ilçelere dağılarak hava şartlarının müsait olduğu takdirde, özellikle sinema sanatçılarıyla söyleşilerin yapılması ve orada film gösterilerinin yapılması noktasında Malatya genelinde bir sinema festivalinin coşkusunu yaşatma gayreti içerisindeyiz."

Arslantepe dünyaya tanıtılacak

Festivalin açılış galasına 20'si yurt dışından 370 sanatçının geleceğini ifade eden Gürkan, "Gerek uzun metraj, gerek kısa metraj film yarışmaları, gerek belgesel yarışmalarıyla ilgili de gerekli çalışmalar yapılıyor. İlgili jüriler bu konuda gerekli değerlendirmeleri yapacaklar." dedi.

Gürkan, Malatya'nın sosyal, kültürel ve ekonomik değerleri ile coğrafi güzelliklerinin tanıtılmasına verdikleri önemi belirterek, kentteki 7 bin yıllık geçmişe sahip Arslantepe Höyüğü'nün bu yıl UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girdiğini hatırlattı.

Höyükte yapılan kazıların, burada dünyada devletin ve bürokrasinin temellerinin atıldığını gösterdiğine işaret eden Gürkan, şöyle devam etti:

"Biz de özellikle Malatya'yı tarif ederken 'İnsanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu'yu anayurt yapan destan şehri' diye tarif ediyoruz. Hakikaten insanlık medeniyeti burada başlamış ve bu da UNESCO nezdinde tescil edilmiştir. Dolayısıyla biz 10. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde bu yıl Arslantepe temasını işleyeceğiz. Gerek afişlerde, broşürlerde, davetiyelerde, gerek jeneriklerde Arslantepe figürleri işlenecek. Hem Arslantepe'nin dünya insanlarına, ülkemiz insanına ve şehrimizin insanına tanıtılması noktasında bir görevi de ifa etmiş olacağız."

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü'nün ve bu tema ile düzenlenen festivalin Malatya'nın ulusal ve uluslararası açıdan daha farklı bir konseptte tanıtılmasını sağlayacağını belirten Gürkan, bu tema ile kentin kültür ve sanatta da süper ligde olduğunun göstergesi olacağını ifade etti.

Coğrafi işaretli ürünler, kültürel miraslar da tanıtılacak

Başkan Gürkan, festival aracılığıyla Malatya'nın coğrafi işaretli ürünlerinin, yemeklerinin, tarihi birikiminin ve kültürel mirasının da konuklara tanıtılmış olacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazen, 'Bu kadar salgın ve benzeri sıkıntıların içerisinde buna gerek var mı?' deniyor. Yemen Türküsü sıkıntıların içerisinde icra edilmiştir. İnsan biyolojik olduğu kadar, sosyal ve kültürel bir varlıktır. İnsanı sadece yeme, içme ile değerlendirdiğimiz zaman çok yanlış bir mecraya götürmüş oluruz. Hem biyolojik hem de sosyal ve kültürel özelliklerine de hitap edeceğiz. Aksi takdirde insanı genel anlamda tekamül ettiremeyiz. İnsan olan her yerde bu tür etkinliklere gerek vardır ve biz sinemanın da kişiliğin oluşmasında önemli bir etkileşim aracı olduğuna inanıyoruz. Biz dünya sinemasında hayat filmini oynuyoruz. Dolayısıyla her insanın hayat filmindeki rolünün de güzel olması gerekir. Biz insanımızın dünya sinemasındaki hayat filminde rollerinin güzel olacağına inanıyoruz. Onun için bu tür kültürel ve sosyal etkinlikleri ve film festivallerini icra ediyoruz."

10-14 Aralık'ta düzenlenecek 10. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin direktörlüğünü Haydar Işık üstlenirken, ulusal uzun metraj jüri başkanlığını Murat Saraçoğlu, belgesel film jüri başkanlığını Coşkun Aral, kısa film jüri başkanlığını ise Hayri Çölaşan yapacak.

Festivale bu yıl 27 uzun metrajlı film, 29 belgesel, 88 kısa film başvuru yaptı.

Malatya Uluslararası Film Festivali, yabancı ve yerli film seçkileri, iklim filmlerinin gösterimleri yanı sıra sinema atölyeleri, cezaevi ve huzurevi gösterimleri gibi etkinliklerle de 5 gün boyunca Malatya halkıyla buluşacak.