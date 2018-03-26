Ünal Tuygun, Gençlere Terzibaba'yı Anlattı

Terzibaba Yurdu öğrencileri KYK Gönülbağı etkinlikleri adıyla yurtlarına ismi verilen din büyüklerinden Terzi baba hazretlerini anlatan bir kitabı ve yazarını Mehmetçik Ortaokulu öğrencileri ile buluşturdu.

250 öğrenciye kitap dağıtan Terzi baba yurdu öğrencileri Mehmetçik Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen yazar ve kitap buluşmasında Yazar ve Gazeteci Ünal Tuygun'u öğrencilerle bir araya getirdi. Öğrencilere derslerinin ötesinde ilgi alanları ve yeteneklerinin ne kadar önemli olduğunu ifade eden Tuygun, muhakkak her öğrencinin bir müzik, spor veya farklı bir alanla ilgilenmeleri gerektiğini vurguladı. Öğrencilerle buluşmasında Gazeteci Yazar Ünal Tuygun Erzincan'daki tasavvuf düşüncesinin geçmişine de değindikten sonra özellikle Terzi baba hazretlerine niçin terzi denildiğini, "Asıl adı Hayyat Vehbi'dir. Hayyat sözcüğü terzi anlamına geldiği için günümüzde onu Terzi Baba olarak anarız. Mevlana Halidi Bağdadi halifesi Abdullah Mekki ile Terzi Baba Hazretlerine talebelik ve temsilcilik olan emaneti gönderir. Terzi Baba bu emaneti aldıktan sonra çok büyük değişiklikler ve haller yaşar. Dönemin din alimleri tarafından pek çok imtihandan geçirilir. Onun manevi büyüklüğü ve bilgisi karşısında insanlar büyük bir hevesle kendisine bağlanırlar" sözleriyle anlattı. Romanda bütün bunların hikaye edildiğini söyleyen Tuygun, daha sonra öğrenciler için kitabını imzaladı.

Gazeteci yazar Ünal Tuygun'a ve Mehmetçik Ortaokulu Müdürü Yunus Tan'a teşekkür ederek sözlerine başlayan KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, "Yurtlarımıza ismi verilen din büyüklerimizden Terzi Baba Hazretlerini tanıtmak ve Terzibaba romanın yazarı Ünal Tuygun'la minik kardeşlerini buluşturmak için Terzi Baba yurdu öğrencilerimiz Mehmetçik Ortaokuluna geldiler. KYKGönülbağı etkinlikleri kapsamında okula gelen Terzi Baba yurdundaki kız öğrencilerimiz, ortokul öğrencilerimizle birlikte Sayın Tuygun'u dinlediler. Ünal Tuygun yazarlık serüvenini, hangi şartlarda ve nasıl yazdığının ötesinde Terzi Baba Hazretleri'nin çocukluğunu da anlattı. Yani bir çocuk yedisinde ne ise yetmişinde de odur diyerek yavrularımıza şimdiden yol haritalarını çizmeleri gerektiğini vurguladı. Biz de kurum olarak ecdada vefa noktasında oldukça hassasız. Yurtlarımıza ismi verilen ecdadı hem kendi öğrencilerimize hem de daha küçük kardeşlerimize tanıtmaya gayret ediyoruz. Bizi kırmadıkları ve geldikleri için Sayın Tuygun'a, Mehmetçik Ortaokulu Müdürü Tan ve öğretmenlerine, hevesli ve samimi öğrencilerimizin tümüne teşekkür ediyorum" dedi.

Programın sonunda tüm öğrencilerin kitaplarını imzalayan gazeteci yazar Ünal Tuygun'a çiçek takdim edildi. - ERZİNCAN