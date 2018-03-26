Ünal Karaman: "Karabükspor'a Hikayeden Gelmedim"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Son ana kadar verebileceğimiz mücadele, yeteneğimiz neyse mesai, saat lafı olmaksızın hizmete devam edeceğiz." dedi.

Karaman, Çamlık Spor Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımının teknik anlamda çok iyi olmadığını, bulundukları durumu hazmedemediklerini, güç birliği yaparak ilerleyen haftaların, gelecek yılın hazırlığı içinde olacaklarını söyledi.

"Takımın üzerindeki külü nasıl köz haline getirebiliriz" diye çalışacaklarını ifade eden Karaman, "O yangını yüreğinde samimi hissederek, bizi ileriye, geleceğe taşıyacak mücadeleyi verecek oyuncularımız kimlerse onların hazırlığı içerisinde olacağız. Ben buraya hikayeden gelmedim. Son ana kadar verebileceğimiz mücadele, yeteneğimiz neyse mesai, saat lafı olmaksızın hizmete devam edeceğiz. Umuyorum ki mevlam yüzümüzü kara çıkartmaz." şeklinde konuştu.

Karabükspor'un ciddi bir camia olduğuna işaret eden Karaman, şunları kaydetti:

"Burası lay lay lom günleri değil. Kendim, yönetim ve de sporcularım adına böyle bir şeyi kabullenmem söz konusu değil. Evet kötü durumda olabiliriz ama bu havlu atmak anlamı değildir. Her maça giderken 'ya kötüyüz işte, şöyle olacak böyle olacak' demek değil, biz var olan hazırlığımızı en üst seviyede yapacağız, en iyi mücadeleyi verme adına antrenmanlarımızı yapacağız. Motivasyon olarak güçlü bir şekilde sahaya çıkmaya gayret göstereceğiz. İnşallah ligi böyle tamamlayacağız."

"Takımın disiplini olacak"

Hedefsiz bir oyuncu görmek istemediğini belirten Karaman, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Takımın disiplini olacak. Biz bunu sevgiyle yıllar yılı yaptık ve bu burada da bizim en büyük silahımız olacak. Burada faşizan baskı yok, burada dostluk kucaklaşması var. Aldığımız ekmeğin, aldığımız paranın da karşılığında bir helallik almamız gerekecek. Dolayısıyla ben burada hedeflerini bitirmiş bir oyuncu görmek istemem. O bilinç içerisinde arkadaşlarımız olursa da onlarla konuşup gereğini yapacak boyutta olacağız. Eksik yönlerini kapatma gayreti göstereceğiz. İyi yönleri varsa iyi yönlerini de arttırıp daha çok mücadele eden bir takım içerisinde değerlendirmeye çalışacağız."

Ekonomik zorluklar nedeniyle takıma transfer yasağı gelebileceğinin hatırlatılması üzerine Karaman, Karabükspor'un böyle bir duruma düşeceğine inanmadığını ifade etti.

Öte yandan, takımın orta saha oyuncusu Osman Çelik ise yaptığı açıklamada, üzerilerindeki baskıyı atarak artık kazanmak istediklerini kaydetti. Ligde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Osman, "Zorlu bir deplasman. İyi hazırlanıyoruz. Yeni hocamız geldi. Hoca değişiklikleri takımlara bir ivme getirir. İlk haftalarda takımlar hep reaksiyon verir. Biz de bu reaksiyonu verip, puan veya puanlarla dönmek ve taraftarımızı sevindirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbolcu Alican Karadağ da lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini vurguladı.

Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

Kırmızı-mavili ekip, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 30 Mart Cuma günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Karaman yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koşunun ardından teknik çalışmalar yaptı.

İdmana izinli olan Olafur Ingi Skulason ile sakatlığı bulunan Cem Özdemir katılmadı. Tedavisi devam eden Murat Akın ve Ferhat Görgülü ise takımdan ayrı çalıştı.