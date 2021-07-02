Umutevim kapandı mı? 2 Temmuz Umutevim kendi isteğiyle mi kapandı, tasfiye mi edildi?

Son dakika gelen haberlere göre BDDK, faizsiz konut şirketlerinden 8'inin daha kendi isteğiyle tasfiye edildiğini duyurdu. Böylece tasfiye edilen şirket sayısı 29'a çıktı. Sektördeki 8 firmanın 4'ü birleşecek ve böylece faal olan 6 şirket kalacak. Peki, Umutevim kapandı mı? 2 Temmuz Umutevim tasfiye mi edildi? Umutevim kendi isteğiyle mi kapanıyor? Detaylar haberimizde...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bu sabah 21 faizsiz konut şirketinin şartları sağlayamadığı için tasfiye edildiğini açıklamıştı. Yeni bir açıklama daha yapan BDDK, 8 şirketin daha kendi isteğiyle tasfiye edildiğini duyurdu. Bunun ardından hangi firmalar kendi isteğiyle kapandı merak edildi. Umutevim kapanıyor mu? İşte detaylar...

UMUTEVİM KAPANDI MI, TASFİYE Mİ EDİLDİ?

2 Temmuz kendi isteğiyle tasfiye edilen şirketler arasında "Umutevim Gayrimenkul ve Menkul Değerler Alım Satım Organizasyonlar A.Ş." de bulunmaktadır.

KENDİ İSTEĞİYLE TASFİYE EDİLEN ŞİRKETLER HANGİLERİDİR?

• Güvence Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon Pazarlama Ticaret A.Ş.

• Kumbaraevim Gayrimenkul ve Menkul Değerler Alım Satım Organizasyonlar A.Ş.

• Yenievim Tasarrufu Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi Ticaret. A.Ş.

• Narevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama ve Ticaret A.Ş

• Kumbaraevim Organisyon ve Gayrimenkul Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş

• Umutevim Yatırım Organizasyon A.Ş.

• Ezogelin Tasarruf Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş

• Pamuk Evim Organizasyon Gayrimenkul Oto. İnş. Müh. Mimarlık Turz. Katılım İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

FAALİYETE DEVAM EDECEK ŞİRKETLER HANGİLERİ?

BDDK'nın intibak sürecinin devam ettirilmesine karar verdiği şirketler şöyle:

- Emin Evim Emin Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.

- Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

- Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.

- İmece Yatırım ve Organizasyon A.Ş.

- Katılımevim Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. Tic. A.Ş. ve Meskenfinans Gayrimenkul Yatırım Organizasyon San. ve Tic. A.Ş. (Birleşme Yoluyla İntibak)

- Birevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Çözüm Tasarruf Organizasyon Pazarlama ve Ticaret A.Ş (Birleşme Yoluyla İntibak)

TASFİYESİNE KARAR VERİLEN ŞİRKETLER HANGİLERİ?

- İKTİSATEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

- VİZYON EVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM PAZARLAMA SANAYİ TİCARET A.Ş-

- DOĞRUEVİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON A.Ş.

- FİNANSEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

- BİRİKİMEVİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON A.Ş.

- FİNALEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV ORGANİZASYON A.Ş.

- YAŞAMEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

- HH AYDIN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

- İHTİYAÇEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

- VARLIKEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

- İSTEK EVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

- İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş.

- DESTEKEVİM GAYRİMENKUL İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV ORGANİZASYON SANAYİ TİCARET A.Ş.

- GERÇEKEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

- DEĞER TASARRUF GAYRİMENKUL A.Ş.

- ÖNCEEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV PAZARLAMA SANAYİ TİCARET A.Ş.

- MOREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTOMOTİV ENERJİ ORGANİZASYON VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş.

- HEDEFEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE TİCARET A.Ş.

- GELECEK TASARRUF GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE ORGANİZASYON A.Ş.

- BİRLİKBİRİKİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON İLETİŞİM OTOMOTİV PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

- TASARRUF ORGANİZASYON VE GAYRİMENKUL PAZARLAMA A.Ş.