Umre Dolandırıcılığıyla Gündeme Gelen Şirket Özür Diledi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden umre ziyareti için kutsal topraklara gitmek isteyen 68 kişinin Gaziantep ve Şanlıurfa illeri dolaştırıldıktan sonra tekrar Elbistan'a getirilmesi olayıyla gündem gelen Efdal Turizm firmasının avukatından yapılan açıklamada, olayın şirket dışı kaynaklı bir durum olduğu belirtilerek özür dilendi. Açıklamada tüm mağduriyetlerin giderileceği bildirildi.

13 Nisan'da Kayseri merkezli Efdal Turizm firmasının Elbistan'daki acentesi ile anlaşarak umreye gitmek üzere yola çıkan 68 kişi, Gaziantep ve Şanlıurfa'daki gezinin ardından tekrar Elbistan'a getirildi. Kişi başı 690 dolara umre seyahati için anlaştıklarını ifade eden vatandaşlar, Şanlıurfa'da biten yolculuklarının ardından otobüslerle geldikleri memleketlerinde Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek firma yetkililerinden şikayetçi oldu. Yapılan şikayetlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Efdal Turizm'in Kayseri'den 2 yetkilisi ve Elbistan'dan 2 acente yetkilisi gözaltına alındı. 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edildi. Söz konusu firmanın gözaltına alınan 2 yetkilisine adli kontrol şartı uygulanırken, 2 kişi de serbest bırakıldı. Bu gelişme sonrasında kamuoyunu bilgilendiren Efdal Turizm firmasının avukatı Alper Arslan, dolandırıcılık iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Söz konusu durumun tamamen şirket dışı gerçekleşen bir sorundan kaynaklandığını vurgulayan avukat Arslan, Şanlıurfa gezisinin ise umrecileri havaalanında bekletmemek için tamamen iyi niyetle yapıldığını kaydetti. Arslan, yaptığı basın açıklamasında şunları ifade etti:

"Elbistan'da vuku bulan ve bazı basın yayın organlarında dolandırıcılık olarak yansıtılan umre ziyaretinin iptaline ilişkin olayda, gerçeği yansıtmayan bilgiler yer almıştır. Söz konusu olayın tamamen şirket dışı gerçekleşen bir durumdan kaynaklandığını açıklama gereği hasıl olmuştur. Söz konusu olayda umrecilerimizin Gaziantep ve Şanlıurfa illeri gezdirilerek dolandırıldığı yönündeki iddialar asılsızdır. Bilakis yapılan bu gezi, müvekkili olduğum şirketin havayolu firmasından kaynaklanan problemin telafisi olarak umrecilerimizi havaalanında bekletmemek adına yapılan iyi niyetli bir gezi programıdır."

Efdal Turizm'in Elbistan şubesinin aktif olarak hizmete başladığını ve mağduriyet yaşayanların taleplerinin alındığını belirten avukat Alper Arslan, "Konuyla ilgili mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız, bizzat firmaya gelerek mağduriyetlerinin giderilmesi adına her türlü talepte bulunabilirler. Vatandaşlarımızın mağduriyetleri, isteyenlere gerekli işlemler yapılarak tekrar umre hizmeti verilmesi, isteyenlere de hizmet bedeli olarak ödemiş oldukları ücretin tekrar iade edilmesi şeklinde giderilecektir. İstem dışı gerçekleşen bu elim olay nedeniyle tüm vatandaşlarımızdan ve Elbistan halkından özür diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - KAHRAMANMARAŞ