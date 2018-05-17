Ümit Erdim, Kızının Adını Eleştirenleri Abdullah Öcalan'lı Cevapla Susturdu

Geçen yıl mayıs ayında Seda Çınar ile dünyaevine giren oyuncu Ümit Erdim, geçtiğimiz günlerde kucağına aldığı kızının mutluluğunu yaşıyor.

"ALLAH'IN BİR MUCİZESİNE TANIK OLDUK"

Haberler.com'da yer alan habere göre; Çiftin Ses ismini verdikleri kızlarının fotoğrafını paylaşan Ümit Erdim, "Dünyanın en güzel saniyesi bu fotoğraf karesi. Allah'ın mucizesine tanık olmak. İzahı yok. 09.05.2018 günü kız babası oldum. Sevgili karıcığım, hanımcığım canımızın parçası en değerli varlığımızı dünyaya getirdi" ifadelerini kullandı.

"30 BİN ŞEHİDİN KATİLİNİN ADI ABDULLAH OLMAZDI"

Bu paylaşımı sonrası kızına verdiği ismi eleştirenlere de yanıt veren Erdim, "Herkes isim meselesine takılmış. Memlekette yüz binlerce Seda, yüz binlerce Nida var. İsim meselesini tartışan sevgili dostlar; mesele isim konusunda burada tatava yaptığınız gibi olsaydı Özgecan'ın katilinin adı Ahmet, 30 bin şehidin katilinin adı Abdullah olmazdı. İsim meselesi kolay, iki cihanda insan olmak zor" sözlerine yer verdi.

İşte Ümit Erdim'in o cevabı;