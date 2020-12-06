Ümit Erdim kimdir? Ümit Erdim boyu ve kilosu kaçtır? Ümit Erdim nereli? Ümit Erdim son dakika!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ümit Erdim kimdir? Ümit Erdim boyu ve kilosu kaçtır? Ümit Erdim nereli? Ümit Erdim son dakika!

06.12.2020 18:17 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:21
Ümit Erdim kimdir? Ümit Erdim boyu ve kilosu kaçtır? Ümit Erdim nereli? Ümit Erdim son dakika!

Esprili halleri ve sevilen sunuculuk yeteneği ile başarılı isim Ümit Erdim kimdir? Ümit Erdim boyu ve kilosu kaçtır? Ümit Erdim nereli? Ümit Erdim son dakika!

Ümit Erdim son yılların en sevilen ve en başarılı bulunan isimlerinden birisi. Özellikle rol aldığı komedi işlerinde başarılı performansı ile dikkat çeken Ümit Erdim kimdir? Ümit Erdim boyu ve kilosu kaçtır? Ümit Erdim nereli? Ümit Erdim son dakika!

ÜMİT ERDİM KİMDİR?

İlkokul ve ortaokuldan sonra, İzmit Atılım Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 1998 - 2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oynadı.

1997 yılında Böyle mi Olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena adlı dizilerle devam etmiştir. Birçok dizide rol almıştır.

Katıldığı Can Dostum adlı köpek eğitim yarışmasında birinci olmuştur. Mike adında bir köpeği vardır. İstanbul'da bir lokanta işletmektedir. 2015 yılının Ocak ayında 3. sezonu başlayan "Benzemez Kimse Sana" programında jüri üyeliğini yapmıştır. 22 Mayıs 2017 yılında Seda Çınar ile evlenmiştir.

ÜMİT ERDİM ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER HANGİLERİDİR?

Böyle mi Olacaktı? (Konuk) 2002

Hayat Bilgisi (Varmısın Arif) Kanal D - Show TV 2003 - 2006

Gönül (Cemali) Kanal D 2006

Selena (Zülfikar Yıldız) atv 2006 - 2009

Adanalı (Konuk) atv 2008 - 2009

Teyzanne (Damperli) Star TV 2009

Benzemez Kimse Sana Star TV 2012

Doksanlar atv 2013

Kapanmadan Kazan (Konuk) atv 2013

Şefim (Konuk) atv 2013

Doksanlar atv 2013

Benzemez Kimse Sana (Juri Üyesi) Star TV 2015

Can tertip

İlgili Haberler

İbo Show konuğu Ümit Besen kimdir? Ümit Besen kaç yaşında, kaç yaşında? Ümit Besen albümleri!
İbo Show konuğu Ümit Besen kimdir? Ümit Besen kaç yaşında, kaç yaşında? Ümit Besen albümleri!
İbo Show konuğu Ümit Besen kimdir? Ümit Besen kaç yaşında, nereli?
İbo Show konuğu Ümit Besen kimdir? Ümit Besen kaç yaşında, nereli?
Prof. Dr. Ersin Göğüş kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
Prof. Dr. Ersin Göğüş kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Onur Ünlü Bülent Ersoy Caner Cindoruk
Spor Okan Buruk Yılmaz Vural Burak Yılmaz Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Aralık Deprem Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ümit Erdim kimdir? Ümit Erdim boyu ve kilosu kaçtır? Ümit Erdim nereli? Ümit Erdim son dakika! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 18:21:31. #1.15#
title