Ümit Erdim kimdir? Ümit Erdim boyu ve kilosu kaçtır? Ümit Erdim nereli? Ümit Erdim son dakika!

Esprili halleri ve sevilen sunuculuk yeteneği ile başarılı isim Ümit Erdim kimdir? Ümit Erdim boyu ve kilosu kaçtır? Ümit Erdim nereli? Ümit Erdim son dakika!

Ümit Erdim son yılların en sevilen ve en başarılı bulunan isimlerinden birisi. Özellikle rol aldığı komedi işlerinde başarılı performansı ile dikkat çeken Ümit Erdim kimdir? Ümit Erdim boyu ve kilosu kaçtır? Ümit Erdim nereli? Ümit Erdim son dakika!

ÜMİT ERDİM KİMDİR?

İlkokul ve ortaokuldan sonra, İzmit Atılım Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 1998 - 2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oynadı.

1997 yılında Böyle mi Olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena adlı dizilerle devam etmiştir. Birçok dizide rol almıştır.

Katıldığı Can Dostum adlı köpek eğitim yarışmasında birinci olmuştur. Mike adında bir köpeği vardır. İstanbul'da bir lokanta işletmektedir. 2015 yılının Ocak ayında 3. sezonu başlayan "Benzemez Kimse Sana" programında jüri üyeliğini yapmıştır. 22 Mayıs 2017 yılında Seda Çınar ile evlenmiştir.

ÜMİT ERDİM ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER HANGİLERİDİR?

Böyle mi Olacaktı? (Konuk) 2002

Hayat Bilgisi (Varmısın Arif) Kanal D - Show TV 2003 - 2006

Gönül (Cemali) Kanal D 2006

Selena (Zülfikar Yıldız) atv 2006 - 2009

Adanalı (Konuk) atv 2008 - 2009

Teyzanne (Damperli) Star TV 2009

Benzemez Kimse Sana Star TV 2012

Doksanlar atv 2013

Kapanmadan Kazan (Konuk) atv 2013

Şefim (Konuk) atv 2013

Doksanlar atv 2013

Benzemez Kimse Sana (Juri Üyesi) Star TV 2015

Can tertip