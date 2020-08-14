Uluslararası öğrenici başvurusunda rekor artış
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Uluslararası öğrenici başvurusunda rekor artış

Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da tanıtım etkinliklerine önem veren ZBEÜ uluslararası öğrencilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Uluslararası öğrenici başvurusunda rekor artış
14.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:24

Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da tanıtım etkinliklerine önem veren ZBEÜ uluslararası öğrencilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Uluslararası öğrenci başvurularında her yıl büyük artış kaydeden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine bu yıl 17 bin 205 öğrenci başvuruda bulundu.

Uluslararasılaşma misyonu çerçevesinde her yıl öğrenci sayısını ve kontenjanında büyük artış sağlayan ZBEÜ bu yıl da yabancı uyruklu öğrencilerin en çok tercih ettikleri üniversitelerden biri oldu. 2019 yılında 106 ülkeden 15 bin 762 başvurunun gerçekleştiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine, bu yıl 99 ülkeden 17 bin 205 uluslararası öğrenci ile rekor sayıda başvuru gerçekleşti.

Konuyla ilgili açıklama yapan BEÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Murat İnce "Uluslararası öğrencilerin başvurularını 20 Haziran tarihinden bu yana internet üzerinden aldık. 07 Ağustos'ta başvurular sona erdi. Başvuru sayısı her sene artan bir ivme ile yükseliyor, geçtiğimiz yıl 106 farklı ülkeden 15.762 olan başvuru sayımız, bu yıl 99 farklı ülkeden 17204 başvuru sayısına ulaştı. Bu rekor başvuru sayısı; dünyanın dört bir yanından öğrencinin üniversitemize olan yoğun ilgisinin bir neticesi. Pandemi sürecinde gerçekleşmiş olan bu rekor başvuru, üniversitemizin uluslararasılaşma için yaptığı çalışmaların olumlu ve önemli bir göstergesi. Bu bağlamda; üniversitemizin uluslararası çalışmalarında, bizleri destekleyen, teşvik eden başta rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı olmak üzere, tüm akademik ve idari personelimize teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

"Eğitimde ve Bilimde Dünya Üniversitesi Olma Hedefinde İlerliyoruz"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin ülkemizin ve dünyanın en çok tercih edilen yükseköğretim kurumlarından biri olmasında bilimsel ve akademik anlamda nitelikli ve çağa uygun hareket edilmesinin önemini vurgulayan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı; Yabancı uyruklu öğrenci başvurularında her yıl görülen yoğun ilginin üniversitemizin uluslararası platformlarda görünürlüğünü, tanınırlığını ve uluslararası düzeyde akademik rekabet imkanının arttığını ifade etti. Uluslararasılaşma stratejisi kapsamında başvuru sürecinde her yıl görülen yoğun ilginin üniversitenin uluslararası saygınlığı ve profili bağlamında prestijini yükselttiğinin altını çizen Çufalı, "Gelinen bu noktada Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak eğitimde ve bilimde 'Dünya Üniversitesi' olma hedefinde hızla İlerliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için üniversitede çok uluslu bir insan kaynağı, çok uluslu bir öğrenci yapısı, çok uluslu araştırma ve geliştirme faaliyetleri, çok uluslu üniversite stratejisi izliyoruz. Bu sayede öğrencilerimizi de evrensel bilgiye ve birikime vakıf olarak geleceğe hazırlıyoruz. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine olan yoğun ilgi bizleri gururlandırıyor. Süreçte emeği geçen herkesi kutluyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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