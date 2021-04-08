Uluslararası öğrenciler Avrupa'daki başarılı foto muhabirleri ile buluştu
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Uluslararası öğrenciler Avrupa'daki başarılı foto muhabirleri ile buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Uluslararası öğrenciler Avrupa'daki başarılı foto muhabirleri ile buluştu

Usta foto muhabirleri Antalya'da, Türkiye'de eğitim gören "YTB Türkiye Burslusu" uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

Usta foto muhabirleri Antalya'da, Türkiye'de eğitim gören "YTB Türkiye Burslusu" uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

Yurtdışında çalışan usta foto muhabirleri Münir Bağrıaçık, Murad Sezer ve Pelin Tatlı; Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliği ile Türkiye burslu uluslararası öğrencilerle fotoğraf buluşması programında bir araya geldi. ATSO Kaleiçi Evi'nde düzenlenen etkinliğe Türkiye'de eğitim gören "YTB Türkiye Burslusu" uluslararası öğrenciler katılırken, yurt dışında çalışan usta foto muhabirleri mesleğe girişleri ve mesleki bilgileri hakkında öğrencilerle bilgi paylaşımında bulundu.

ANP Hollanda Fotoğraf Editörü Pelin Tatlı, Hollanda'ya yerleşmiş ailenin bir kızı olarak Avrupa'da ikinci nesil Türklerden olduğunu belirtti. Tatlı, doğup büyüdüğü Hollanda'da haber ajansına girmenin çok zor bir hedef olduğunun belirtildiğini ifade ederek, "Neden olmasın?" diyerek yola çıktığını ve 16 yıldır Hollanda'da ajansın ilk Türk muhabiri olduğunu ifade etti.

Pulitzer ödüllü tek Türk foto muhabiri olan Murad Sezer de, gazeteciliğin ve haberciliğin en zor kısmının foto muhabirliği olduğunu belirtti. Sezer anlık bir iş yaptıklarını belirterek, fotoğraf çekerken zamanla yarıştıklarını anlattı.

Almanya'da görev yapan foto muhabiri Münir Bağrıaçık da, fotoğrafın sevmeden çekilemeyeceğini ifade ederek, "Her şeyi takip edeceksiniz. Açlık, susuzluk, yağmur, çamur önemli değil fotoğraf için saatlerce beklemeniz gerekebiliyor" dedi.

Konuşmacılar, foto muhabirliğinde başarı hikayelerini paylaştıkları etkinliğin sonunda öğrencilerin sorularını cevapladı. - ANTALYA

Uluslararası öğrenciler Avrupa'daki başarılı foto muhabirleri ile buluştu
Uluslararası öğrenciler Avrupa'daki başarılı foto muhabirleri ile buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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