Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail dağ maratonu tamamlandı



Avrupa'nın en yüksek koşularından olan Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu ikinci kez Erciyes Kayak Merkezi'nde yapıldı.



Kayseri Erciyes A.Ş. ve Middle Earth Travel iş birliği ve Uluslararası Patika Koşuları Birliği (International Trail Running Association - ITRA) sertifikalı Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu 7-8 Temmuz tarihlerinde ikincisi kez Erciyes'te koşuldu. Amerika, Almanya, Tayvan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Kazakistan ve Türkiye olmak üzere 7 ülkeden 103 maratoncunun katıldığı Erciyes Ultra Sky Koşusunda müsabıklar uluslararası değeri olan puan kazanmak ve global yarışlara katılma hakkına da sahip olmak için volkanik tepelere meydan okudu. İki gün süren zorlu Erciyes maratonu, Vertical Kilometer 4.5 km, 60K Erciyes Ultra Skytrail, 25K Trail Run ve 10K koşusu olmak üzere 4 farklı kategoride gerçekleştirildi. Vertical Kilometer, koşusundaerkekler genel kategorisinde Vietnamlı atlet Wen Hsiao Chiu birinci, Mert Gürkan Mercanoğulu ikinci, Can Artam üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Esin Çavga elde etti. Erciyes Ultra Skytrail 60 kilometre koşusu erkekler genel klasmanda yine Vietnamlı atlet Wen Hsıao Chiu 8 saaat 24 dakika ile parkur rekoru kırarak birinci, Hüseyin Temizsoy 8 saat 39 dakika ile ikinci, Mehmet Arslan ise 9 saat 19 dakika ile üçüncü olurken kadınlarda birinci Sevil Tekor, ikinci Dilek Özgürel, üçüncü ise Belkis Mert oldu.



Trail Run 25 kilometre koşuda erkeklerde 2 saat 50 dakika ile Kemal Kukul birinci, Aykut Kırsay 3 saat 8 dakika ile ikinci, 3 saat 23 dakika da bitişe gelen Mustafa Ekseri de üçünlüğü kazanırken kadınlarda, Rikki Lee Roath birinci, Deniz Yusufoğlu da ikinciliği elde etti. 10 kilometre koşusu genel klasmanda erkeklerde birinci Ali Arslan, ikinci Hüseyin Çetin, üçüncü ise Osman Uğur Altun oldu. Bu klasmanda kadınlarda Zeynep Başkaya birinci, Kayseri Erciyes A.Ş. sporcusu Nurdan Gül Karakulak ikinci, Hayriye Ok üçüncü oldu. Dereceye girenler için Erciyes Kayak Merkezi'nde ödül töreni düzenlendi. Törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler, davetliler ve sporcular katıldı. Törende bir konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Erciyes'in her imkanından şehir olarak faydalanıyoruz. Şehrimizi ve Erciyes'i daha iyi tanıtmak adına kış mevsiminde Avrupa ve Dünya şampiyonaları gibi uluslararası devasa organizasyonlara, yazın da bisiklet şampiyonası, dağ maratonu gibi yaz sporları ile ilgili yarışmalara ev sahipliği yapıyoruz. Bugün de Uluslararası Erciyes Ultra Sky Dağ Maratonu'nu gerçekleştirdik. Erciyes'in etrafında oluşturulan zor parkurlarda atletler koşarak büyük mukavemet gösterdi. Dereceye giren tüm sporcuları tebrik ediyorum. Erciyes her türlü spor aktivitesinin yapılacağı bir sportif merkez haline geldi. Ülkemizdeki tüm sporseverleri buraya bekliyoruz "ifadelerini kullandı.



Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ise, "Kayseri Büyükşehir Belediyemiz Erciyes Dağı üzerinde 200 milyon Euro'nun üzerinde bir spor ve turizm yatırımı yaptı. Geçen yıl başlattığımız Uluslararası Erciyes Ultra Sky Dağ Maratonu bu yıl da devam etti. Bu maratonu önümüzdeki yıllarda global bir marka haline getirmek için gayret ediyoruz. Bütün hedefimiz bu muhteşem müsabakayı dünyadan bütün yarışçıların katılmak için arzu ettiği bir yarış formatına büründürmek. İnşallah önümüzdeki süreçte çok daha büyük organizasyonlara imza atmaya devam edeceğiz" dedi.