Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı'nın 16. sı Tokat'ta Düzenlendi

Vali Dr. Ozan Balcı, Uluslararası Ekoturizm Derneği öncülüğünde, Tokat Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekleriyle gerçekleştirilen Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı'nın açılışına katıldı.

Vali Dr. Ozan Balcı, Uluslararası Ekoturizm Derneği öncülüğünde, Tokat Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekleriyle gerçekleştirilen Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı'nın açılışına katıldı.

20'den fazla ülkenin büyükelçisi ve yurtdışından gelen turizm acentelerinin katılımıyla 16. sı Tokat'ta Dedeman Otel'de düzenlenen çalıştayda açılış konuşması yapan Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat'ın tarihi, kültürü, doğası, insan yapısı ve güvenliği ile kıymetli bir il olduğunu söyledi.

Tokat'ın tarihi, aynı zamanda açık hava müzesi gibi bir şehir olduğunu ifade eden Vali Dr. Ozan Balcı, "Tokat aynı zamanda tarım memleketidir. İlimiz tam anlamıyla ekoturizme uygun, ekoturizmin özelliklerini yansıtan bir şehirdir. Tokat'ta çok kıymetli 7 tane ova, yine 3 tane de çok kıymetli nehrimiz vardır. Tokat'ta 84 çeşide yakın bitkisel üretim anlamında sebze meyve ve değişik cinste tarımsal ürünler yetişmektedir. Meralarımız bozulmamış. Dolayısıyla Tokat İlimiz özellikle pandemiden sonra özellikle tarımsal anlamda müthiş potansiyel barındıran bir il. Tarımda çok stratejik bir alan ve önümüzdeki dönemde hem ülkemizde hem dünyada daha da önemli bir hale gelecek. Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması açısından önemli olmaya devam edecek. Tokat, bu anlamda müthiş potansiyel barındıran bir ilimiz. " dedi.

Çalıştay Ülkeler Arasında Karşılıklı Turizm, Ticaret, Tarım İlişkilerinin Geliştirilmesine Katkı Sağlayacaktır

Çalıştayda ülkemiz ve dost ülkeler arasında karşılıklı turizm, ticaret, tarım ve bu ilişkilerin geliştirilmesi açısından anlamlı görüşmelerin yapılacağını kaydeden Vali Dr. Ozan Balcı, şunları söyledi.

"Tokat tarihi anlamda önemli bir şehir. İlimizde, Roma döneminden, Danişmendliler döneminden, Osmanlılardan, Cumhuriyet döneminden kalma çok büyük eserler bulabilirsiniz. Tokat, Türk İslam örneklerini, Türk Milletinin ortak özelliklerini gösteren sayılı illerden biridir. Anadolu insanını tanımak ve onların güzel özelliklerini görmek için, Tokat en güzel yerlerden birisidir. Anadolu insanının misafirperverliğini, yardımlaşmasını, cömertliğini Tokat'ta görebilirsiniz. Tokat, Türkiye'nin en dingin, güvenliği en yüksek illerinden biridir. Kısacası; Tokat sahip olduğu imkanlar açısından hem tarih, hem doğa, hem kültür, hepsinde de önemlisi insan yapısı açısından büyük imkanlar ve fırsatlar barındıran kıymetli bir ilimizdir. Ayrıca Tokatlı hemşerilerimiz yatırımcıların işlerini kolaylaştırmak için var gücü ile çalışırlar. Tokat ayrıca, sivil toplum, bürokrasi, yerel yönetimler, iş dünyası ve siyaset bunların müthiş bir uyumunun olduğu bir ildir.

Sizleri ilimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Düzenlenen toplantı, yeni güzelliklere devletlerin, toplumların, ülkelerin, arasındaki kardeşliğe, birliğe beraberliğe, insanların huzuruna, refahına zenginleşmesine, birbirini daha çok sevmesine, sarmasına kaynaşmasına hizmet eder. Bu duygu ve düşüncelerle toplantının bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Çalıştayın gerçekleştirilmesinde katkı sağlayan, destekleyen ve organize eden Uluslararası Ekoturizm Derneğinin Genel Başkanına, Başkan Yardımcısı Hemşerimiz Murtaza Kalender'e çok teşekkür ediyorum. Onlara destek veren Tokat Belediyesine, OKA'ya, Ticaret Odamıza, Kültür Müdürlüğümüze, onun ötesinde bu etkinliği destekleyen Tokatlı hemşerilerimize, bu etkinliğe can veren, kan veren, hayat veren, etkinliğin istenilen şekilde gerçekleştirilmesi için katkı sağlayan temsilcilere, büyükelçilere teşekkür ediyorum. "

Çalıştayda büyükelçiler ve temsilciler konuşma yaptılar. Çalıştay açılış kurdelasının kesildiği programda katılımcılara Uluslararası Ekoturizm Derneği tarafından plaket takdim edildi.

Çalıştaya Vali Dr. Ozan Balcı'nın yanı sıra 24., 25. ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Harun Karaca, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, OKA Tokat İl Koordinatörü Mehlika Dicle, belediye başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile davetliler katıldı. 28 Temmuz 2021 Haber: Gülay KARTAL Foto: M. Sefa ŞEKER

Kaynak: Habermetre