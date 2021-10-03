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Uluslararası Dergi Günleri'ne gençlerden yoğun ilgi

AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel
Uluslararası Dergi Günleri'ne gençlerden yoğun ilgi

Sirkeci Garı'nda bu yıl 12. kez gerçekleştirilen "Uluslararası Dergi Günleri"ne edebiyat ve dergi meraklıları yoğun ilgi gösterdi.

Sirkeci Garı'nda bu yıl 12. kez gerçekleştirilen "Uluslararası Dergi Günleri"ne edebiyat ve dergi meraklıları yoğun ilgi gösterdi.

Gazeteci, eğitmen ve yazar Asım Gültekin anısına gerçekleştirilen ve bu akşam sona erecek olan etkinlikte, yurt dışında yayımlanan dergiler, edebiyat, gençlik, okul dergileri ve fanzinler okuyucuyla buluşuyor.

Fuar alanındaki Mahmut Balcı Sahnesi ve Asım Gültekin Sahnesi'nde gerçekleştirilen söyleşilerde yerli ve yabancı yazarlarla genç edebiyatçılar bir araya geliyor.

Yazar, akademisyen, edebiyatçı, eğitimci ve öğrencilerin de arasında bulunduğu çok sayıda dergi tutkununu ağırlayan fuarda bugün söyleşi ve imza günlerinin yanı sıra ödül töreni de gerçekleştirilecek.

"Gençler ve usta yazarlar bir arada"

Bir Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Resul Tamgüç, derginin 21 yıldır her ay okuyucuyla buluştuğunu, içeriği şiir, hikaye, deneme ve söyleşilerden oluşan klasik bir edebiyat dergisi olduğunu söyledi.

Derginin has edebiyatın ana omurgasına yaslı metinler ürettiğini dile getiren Tamgüç, "Usta ve genç yazarlarda oluşan bir kadro var. Biz ikisinin bir arada olmasını önemsiyoruz. Hem ustaların, gençlerin nereye gittiğiyle ilgili akımların takibi hem de gençlerin usta yazarlarla tanışarak, onlardan edebiyat, edep usulü ve edebiyatın edep usulünü görmeleri anlamında bir araya gelmeyi kıymetli buluyoruz." diye konuştu.

Asım Gültekin'in vefatından sonra yapılan ilk dergi fuarı olduğunu işaret eden Tamgüç, şunları kaydetti:

"Asımsız ilk fuarımız, onun burukluğu var. Asım Gültekin olsaydı buranın neşesi bir kat daha artardı. Asım samimiyet, heyecan, gayret demekti. Şükür bugün de fuarda bunlar var. Ama Asım olsaydı eminim bu biraz daha katmerlenirdi. Onun için biraz hüzünlüyüz ama en azından böyle bir yad-ı cemil olmuş oluyor Asım için."

Tamgüç, vefat eden kıymetli edebiyatçıların yerine gençlerin yetişmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bizim büyüklerimizin Asım Gültekin, Fethi Gemuhluoğlu, Nuri Pakdil ve Sezai Karakoç gibi isimlerin artık yetişmesi zor. Çünkü o dönemleri yaşamak, o dönemleri tecrübe etmek artık mümkün değil. Bu yeni dönemde yeni tecrübeler var. Bu yeni tecrübeler yeni isimleri yetiştirecek." değerlendirmesini yaptı.

"Fuara özellikle gençler ilgi gösteriyor"

Seferber Dergisi Yayın Koordinatörü Enes Özer de derginin 2017'de Yedi Hilal Süreli Yayınlar Atölyesi bünyesinde kurulduğunu belirtti.

Özer, Nezihi Pesen'in genel yayın yönetmenliğini yaptığı derginin, hem üniversiteli gençlerin kalemlerini geliştireceği bir mecra oluşturmak hem de yazar büyüklerin tecrübelerinden faydalanmayı amaçladığını kaydetti.

Dergide üniversiteli gençlerin yazılarının da yer aldığını aktaran Özer, "Her sayıda bir Müslüman öncüyü dosya konusu olarak ele alıyoruz. Yalnızca son sayımızı özel sayı olarak sadece Doğu Türkistan'a ayırdık." dedi.

Özer, "12. Uluslararası Dergi Günleri"nde hem Seferber Dergisini tanıtma hem de dergiyi takip edenlerle birebir görüşme imkanı bulduklarını söyledi.

Dergideki yazıların birilerine ulaşıyor ve onları etkiliyor olmasını fuarda birebir gördüklerini ve bunun şevklerini artıran bir unsur olduğunu belirten Özer, "Fuara özellikle gençler ilgi gösteriyor. Fakat her yaş grubundan ziyaretçiler var." ifadesini kullandı.

Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) tarafından Fatih Belediyesi, TCDD, TİKA, YTB, Genç Dergibir ve Albayrak Medya'nın desteğiyle bu sene 12.'si düzenlenen fuar, bu akşam sona erecek.

Uluslararası Dergi Günleri'ne gençlerden yoğun ilgi

Uluslararası Dergi Günleri'ne gençlerden yoğun ilgi

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
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