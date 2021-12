ANTALYA (Habermetre) - ULUSLARARASI ANTALYA PİYANO FESTİVALİ BAŞLIYOR

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali 11 Aralık'ta başlıyor.

Heyecanla beklenen etkinlik, dünyaca ünlü birçok yıldızı müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Yıldızlar geçidine sahne olacak festivalde bu yıl Richard Clayderman, Duo Blanc&Noir, The Queenz Of Piano, Artun Hoinic şefliğinde ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Özgür Ünaldı, Laura de Los Angeles, Can Çakmur ve Anjelika Akbar yer alıyor.

2000 yılından bu yana Antalya'nın uluslararası "Sanat Şehri" kimliğine katkıda bulunan, Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi Uluslararası Antalya Piyano Festivali bu yıl 11-24 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen festival, yine yıldızlar geçidine sahne olacak ve dünyaca ünlü sanatçıları müzikseverlerle buluşturacak.

DÜNYANIN KULAĞI YİNE ANTALYA'DA OLACAK!

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Türkiye'nin en önemli müzik festivali 11 Aralık'ta "Piyanonun Efsanesi" Richard Clayderman konseriyle başlayacak.

Heyecanla beklenen müzik şöleni; 14 Aralık'ta geleneksel Türk müziğini klasik batı müziğiyle harmanlayan Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner ikilisinden oluşan Duo Blanc & Noir'i; 15 Aralık'ta enerjik sahne şovları ve büyüleyici sunum tarzları ile adlarından söz ettiren Queenz of Piano'yu, 17 Aralık'ta Artun Hoinic şefliğinde ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Özgür Ünaldı'yı; 18 Aralık'ta Flamenko'nun yıldız ismi Laura de Los Angeles'ı, 22 Aralık'ta piyanonun genç yıldızı Can Çakmur'u ağırlayacak.

Sanatseverlere müzik dolu günler yaşatacak olan festival, 24 Aralık'ta Anjelika Akbar konseriyle son bulacak.

"SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ"

Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin ülkemiz ve Antalya için bir gurur kaynağı olduğunu belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek "Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız, bu yıl da salgının gölgesinde zor koşullarda düzenlediğimiz festivalimize yeniden kavuşmak ve sanatseverlerle buluşmak hepimiz için bir moral kaynağı olacak. Çünkü; biz, sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz" dedi.

Türkiye'nin en önemli sanat etkinliği olarak yurt içinden ve yurt dışından övgüler alan Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşecek.

