Ülkü Ocakları İl Başkanı Akgül'den Gençlere İlk Mesaj

Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Mehmet Akgül, gençleri Ülkü Ocaklarına davet ederek, eğitim, kültür ve spor faaliyetlerine ağırlık vereceklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş tarafından Ülkü Ocakları İl Başkanlığına atanan Mehmet Akgül, gençler için bir mesajını verdi. Gençleri Ülkü ocaklarına davet eden Akgül, gençliğin içinde bulunduğu büyük boşluktan kurtarmak için birçok faaliyete imza atacaklarını ifade etti.

"Gençlerimiz değerlerinden koparılıyor"

Ülkü Ocaklarının Türkiye'nin en büyük teşkilatı olduğunu belirten Akgül, "Değerli Gaziantepli hemşehrilerim kısa bir süre önce Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı genel başkanı Dr. Sinan Ateş beyefendinin takdirleriyle Gaziantep Ülkü Ocakları il başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Bu vesile ile tüm Gaziantepli hemşehrilerimi sevgi ve saygı ile selamlarım. Ülkü Ocakları 1968 yılında Genç Ülkücüler Teşkilatı adıyla kurulmuş ve bugün Türkiye'nin en büyük gençlik teşkilatıdır. Gençlik teşkilatı olmamız münasebetiyle bugünkü sorumluluğumuz oldukça fazla ve önemlidir. Günümüzün maalesef en büyük sorunlarından biri hiç kuşkusuz gençliğimize yönelik bilinçli ve sinsice saldırılardır. Gençliğimiz bir taraftan milli ve manevi değerlerinden koparılmaya çalışılırken diğer taraftan madde bağımlılığı, sosyal medya hastalığı ve popüler kültür adını verdiğimiz kültürel erozyonla karşı karşıyadır, bu durum belki de günümüz Türk devletinin en büyük problemidir. Zira gençliğimiz köklerinden ve değerlerinden koparılmaya çalışılmaktadır. Hepimiz de biliyoruz ki Başbuğ'umuz Alparslan Türkeş beyin ifadesiyle 'Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin eder' bizler Ülkü Ocakları olarak gençliğimizin dalından, kökünden kopmasını istemiyoruz ve kopmaması için de elimizden gelenden fazlasını yapmak zorundayız ve yapacağız" dedi.

"Gençlerimizi boşluktan kurtaracağız"

Ülkemizin geçtiği bu zor süreçte gençlerin öneminin gelecek açısından çok değerli olduğunu söyleyen İl Başkanı Akgül, gençleri içinde bulunduğu zor durumlardan kurtarmak için gecelerini gündüzlerine katarak, tüm gençlere dokunacaklarını vurguladı. Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor faaliyetlerine hız vererek artıracaklarını da ifade eden Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Akgül, "Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel merkezimiz ve Genel Başkanımız Dr. Sinan Ateş beyin de üzerinde önemle durduğu eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle bunu başaracağız. Gençliğimiz maalesef büyük bir boşluk ve bunalım içindedir, bunun üstesinden gelmek için özellikle kültür, sanat ve sportif faaliyetler hususunda önemle duracağız. Düzenlemeyi düşündüğümüz halı saha turnuvaları, basketbol müsabakaları, ata sporlarımız güreş, okçuluk gibi faaliyetler ile gençlerimizi fiziki olarak dinç tutmaya çalışırken, yine düzenlemeyi düşündüğümüz eğitim seminerleri ve konferanslarla gençliğimizin tarih şuuru, teşkilat kuralları ve adabı, edebiyat, sanat ve milletimizin folklorik öğeleri ile kültür kodlarımızın mihenk taşı unsurlarının benimsenerek milli hafızamızı ve benliğimizi diri tutmaya çalışacağız. Bu projelerin hayata geçmesi konusunda en büyük gücümüz memleketimize ve kutlu davamıza olan sevdamız ve inancımızdır. Liderimiz Devlet Bahçeli beyin ifadesiyle 3 K diyoruz yani kafa, kol ve kalp. Temiz zihinler, dinç bedenler ve bunlara yön verecek inanmış bir gönül, bunu başarabildiğimiz takdirde geleceğin müreffeh Türkiye'sine hiç kuşkusuz ki ulaşacağız. Bu saydığımız projeleri ise hiç kuşkusuz birlikte başaracağız. Çok değerli Gaziantep halkı ile şehrin önemli STK ve kamu kurumlarıyla, üniversitelerle ve hiç kuşkusuz Ülkücü kuruluşlarla bunu başaracağız. Bunu bir ve birlik olarak başaracağız. Ülkü Ocaklarının fikri olarak yapılanmasında kurumsallaşmasında çok değerli ve önemli bir yeri olan hemşehrimiz büyük fikir adamı Türkmen ağası Dündar Taşer beyin ifadesiyle 'Doğruda birlik doğrudur, yanlış da dahi birlik doğrudur; zira birliğin kendisi doğrudur' bu anlamlı sözü kendimize düstur edinerek hiçbir kardeşimizi, hemşehrimizi ve ülküdaşımızı gönül halkamızın dışında tutmadan, gönüllere girmek ve gönülleri kazanmak arzusundayız. Son söz olarak biz Ülkü Ocaklıların vazgeçemediğimiz bir husus vardır ki o da ocak çayıdır. Tüm hemşehrilerimizi ve ülküdaşlarımızı ocak çayı içmek için Ülkü Ocaklarımıza davet ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA