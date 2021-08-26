Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, ülkesindeki kadınlara seslendi: Vazgeçmeyin
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Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, ülkesindeki kadınlara seslendi: Vazgeçmeyin

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Afganistan'dan kaçıp önce İstanbul'a sonra ABD'ye giden pop yıldızı Aryana Sayeed, ülkesinden çıkış sürecini anlattı. Yıllarca Taliban'a karşı durduğunu söyleyen Sayeed, "Adına konuştuğum tüm Afgan kadınlar için sadece temel hakları talep ediyorum. Kadınlara şunu söylemek istiyorum: Vazgeçmeyin. Sokağa çıkıp hak arayan kadınları gördüm. Buna devam etmelerini ve mücadeleyi bırakmamalarını istiyorum" dedi.

Afganistan'ın ünlü kadın pop yıldızı Aryana Sayeed, ülkesinde yaşananların ardından önce Türkiye'ye geldi, ardından ABD'ye gitti.

"İNSANLAR UÇAKLARA BİNMEK İÇİN AKIN ETTİ"

Yaşadığı zorlu süreci Reuters'a anlatan Aryana Sayeed, "Taliban'ın her an Kabil'e girebileceği söylendi. Havaalanına gittik işlemler için bekliyorduk, birden bire silah sesleri duyduk. Güvenlik görevlileri de dahil tüm çalışanlar havaalanını terk etti. İnsanlar koşturmaya ve uçaklara binmek için akın etmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, ülkesindeki kadınlara seslendi: Vazgeçmeyin

"YILLARCA TALİBAN'A KARŞI DURDUM"

Bildiğiniz gibi ben yıllarca Taliban'a karşı durdum, onlara karşı olduğumu gösteren mesajlar verdim. Bu yüzden ya beni gelip yakalarlarsa diye cidden korktum. Bu benim ve nişanlımın sonu olurdu. Afganistan'dan canlı bir şekilde çıkabildiğim için çok mutluyum. Şu an Washington'dayım ancak normal hissetmiyorum, sarsılmış durumdayım.

"KADINLAR VAZGEÇMESİN"

Tüm bunları yaşamak zorunda kaldığıma inanamıyorum. Bunu hak ettiğimi düşünmüyorum. Bir insanın müzik yapması, şarkı söylemesi neden büyük bir günah ki, neden böyle bir muameleye maruz kalıyorum. Adına konuştuğum tüm Afgan kadınlar için sadece temel hakları talep ediyorum. Kadınlara şunu söylemek istiyorum: Vazgeçmeyin. Sokağa çıkıp hak arayan kadınları gördüm. Buna devam etmelerini ve mücadeleyi bırakmamalarını istiyorum."

Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, ülkesindeki kadınlara seslendi: Vazgeçmeyin
Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, ülkesindeki kadınlara seslendi: Vazgeçmeyin
Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, ülkesindeki kadınlara seslendi: Vazgeçmeyin
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Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, ülkesindeki kadınlara seslendi: Vazgeçmeyin - Haberler Magazin
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