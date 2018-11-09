Ülker Bisküvi, 2018'de %77,8 Artırarak Büyümesini Sürdürdü

Türkiye'nin Borsa İstanbul'daki en büyük gıda şirketi Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, 2018 yılı üçüncü çeyrek atıştırmalık işlerinin cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 artışla 1.458 milyon TL'ye yükselttiğini belirtti.

Ülker Bisküvi'nin Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 2018 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 artışla 235,4 milyon TL oldu. İkinci çeyrekte yüzde 15,1 olan FAVÖK oranı üçüncü çeyrekte yüzde 16,1 olarak gerçekleşti. Şirketin ana ortaklığa ait net dönem kârı 2018'in üçüncü çeyreğinde 221,9 milyon TL oldu.

Ülker Bisküvi'nin operasyonel ve finansal olarak 2018 yılı üçüncü çeyreğinde de büyümesini devam ettirdiğini belirten Ülker CEO'su Mehmet Tütüncü, büyümenin önemli payının Türkiye'den yapılan ihracat ve yurtdışı iştiraklerin faaliyetlerinden kaynaklandığını belirtti.Tütüncü, şirketin performansıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Toplam atıştırmalık ciromuz 2018 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37,4 büyüdü. Türkiye operasyonlarımızın büyümesi yüzde 20,3; ihracat ve yurtdışı operasyonlarımızın büyümesi yüzde 77,8 olarak gerçekleşti. Ülker Bisküvi olarak enflasyonla topyekün mücadele kapsamında desteğimizi sürdürüyoruz. Toplam operasyonel kârlılığımız (Faaliyet Amortisman Vergi Öncesi Kâr - FAVÖK) 2018 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,2 büyürken yurtiçi operasyonlarımızın FAVÖK artış oranı yüzde 8,8, yurtdışı faaliyetlerimizin FAVÖK artış oranı, ticari faaliyetlerimizdeki artış, sinerji ve kurun pozitif etkisi ile yüzde 89,2 oranında gerçekleşti.

Toplam ciro içinde yurtdışı faaliyetlerimizin oranı yüzde 38,6'yla rekor kırdı. Şirket olarak önceki yıllarda hedefimiz olan yüzde 15 FAVÖK seviyesini sene başında aşmıştık. Üçüncü çeyrekte de yüzde 16.1'e çıkarttık. Özellikle bölgesel lider şirket olma hedefimiz doğrultusunda 2016 yılında Yıldız Holding'den alınan Suudi Arabistan ve Mısır'daki bisküvi ve çikolata yatırımları, 2017 yılında alınan Kazakistan fabrikası, McVitie's markasının Suudi Arabistan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika dağıtım-üretim haklarının satın alınması ve son olarak da 2018'de United Biscuits'in IBC Suudi Arabistan bisküvi fabrikasının satın alımıyla ihracat ve yurtdışı operasyonlarda kârlı büyümeyi sürdürüyoruz. Yurtiçindeki yatırımlarımızla, oluşturduğumuz maliyet avantajları, ürün sinerjileri, faaliyetlerimizde elde ettiğimiz güçlü performans ve markamıza sürekli yatırım yaparak daha da ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz."