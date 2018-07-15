Ulaştırma Bakanı Turhan: "Türkiye 15 Temmuz Öncesinden Çok Daha İlerde"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "15 Temmuz gecesi bu şehitlerimiz sayesinde kurumun ne kadar önemli olduğunu tüm halkımız öğrenmiş oldu. Onlar sayesinde yayınlar aksamadan insanlarımız doğru bilgilenmiş oldu. Bu bilgilendirme doğrultusunda milletimiz iradesine sahip çıkmıştır. Dolayısıyla bu konuda Türksat ülkemizin huzurunun devam etmesi adına çok başarılı bir sınav vermiştir" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümü vesilesiyle Başkent Ankara'da çeşitli programlar düzenlendi. O programlardan biri de ekranları karartmak için bombaların hedefi olan Türksat'ta gerçekleştirildi. Gölbaşı'nda bulunan Türksat'ta bombalanan ve müze haline getirilen bina bahçesinde düzenlenen tören TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Turhan, konuşmasının başında 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andı. Turhan, bundan 2 yıl önce darbe girişimini durduran şehit ve gazilerle tankların bombaların karşısına dikilen vatandaşların yeni bir dönem başlattıklarını kaydetti. Türk milletinin demokrasiye olan inancıyla büyüklüğüne yaraşır bir şekilde hareket ederek tarihin gurur dolu sayfalarına destan yazarak yenisini eklediğini dile getiren Turhan, "Türk milleti dünyada emsali olmayan bir cesaretle ve maneviyatla milli bildiğimiz ve irademiz üzerinde gerçekleştirilen oyunları bozmuştur. Ancak o gece halkımızı savaş uçaklarıyla bombaladılar, tanklarla ezdiler, helikopterlerle mermi yağdırdılar. Ancak sanmayın ki ateş sadece düştüğü yeri yakar, attıkları bombalar içimize düştü. O gün o kurşunların hainlerin karşısında durarak şehadete yürüyen 251 şehidimizin arasında Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz sayesinde ve Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın sözleriyle televizyonlarda yankılandı. 15 Temmuz gecesi bu şehitlerimiz sayesinde kurumun ne kadar önemli olduğunu tüm halkımız öğrenmiş oldu. Onlar sayesinde yayınlar aksamadan insanlarımız doğru bilgilenmiş oldu. Bu bilgilendirme doğrultusunda milletimiz iradesine sahip çıkmıştır. Dolayısıyla bu konuda Türksat ülkemizin huzurunun devam etmesi adına çok başarılı bir sınav vermiştir" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin yolunun 15 Temmuz öncesinden daha açık ve aydınlık olduğunu belirten Turhan, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son iki yılda birbirinden büyük projeler hizmete girdi. Ülkemizin aydınlık yarınları için birbirinden önemli hizmetler bir bir hayata geçiyor. Şehitlerimizin bize bıraktığı emaneti yere düşürmemek için durdurak bilmeden çalışmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz gibi bir günü bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömeceğiz" diye konuştu. - ANKARA