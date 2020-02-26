Ulaş'ta birlik beraberlik toplantısı düzenlendi

26.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:58

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından birlik ve beraberlik toplantısı gerçekleştirildi.

İlçede bir kahvehanede düzenlenen toplantıya, Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Belediye Başkanı Turan İlbey, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve ilçe halkı katıldı.

Kaymakam Akköz, burada yaptığı konuşmada, "Bu etkinlikte sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Başkanımız güzel bir etkinlik düşünmüş, istişarede hayır vardır, eğer devlette hizmet eden olarak bulunuyorsak hizmet götürdüğün kişilerle de hasbihal edeceksin." dedi.

Devletin kapısının her zaman açık olması gerektiğini dile getiren Akköz, "O yüzden bu gecenin anlam ve önemi büyüktür. Bu düşünceyle başkanıma sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Turan İlbey de görev süresince yaptığı çalışmalar ve yapılacak çalışmalar konusunda bilgiler verdi.

Yaklaşık bir yıldır belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü anlatan İlbey, şunları kaydetti:

"Sizlerle bir araya gelerek 11 ayda yaptıklarımız ve yapamadıklarımız konusunda bir istişare toplantısı yapmak istedik. Bu zamana kadar hizmetlerimizde ayrımcılık yapmadık, tüm hemşehrilerimize hizmet etmek için bu görevi üstlendim. Devlette bir devamlılık esastır, devletimizin destekleriyle hem eski borçları ödüyoruz hem de Ulaş'ımıza hizmet ediyoruz."

Kaynak: AA