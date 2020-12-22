Ukraynalı annenin 3'üncü evlat acısı yürek burktu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ukraynalı annenin 3'üncü evlat acısı yürek burktu

22.12.2020 15:28 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:48

Antalya'da sevgilisi tarafından boğularak öldürülen, Ukrayna uyruklu Türk vatandaşı kadının cenazesini teslim alan anne Zoia Atarshcykova'nın ilk kızını doğumda, ikinci kızını 9 yaşında trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

Muratpaşa İlçesi Fener Mahallesi'nde bir apartman dairesinde 3 yıldır yalnız yaşayan Karina Demchenko'dan, uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Adrese gelen polis ve sağlık Karina Demchenko'yu yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerin incelemesinde, Demchenko'nun hayatını kaybettiği belirledi. Polis evde yaptığı incelemede, klimanın soğuğa ayarlı şekilde çalıştığını tespit etti. 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Demchenko'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

SEVGİLİSİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları incelemede cezaevinden izinli çıkan sevgilisi Erhan Razı, tarafından boğularak öldürüldüğünü belirledi. Razı ifadesinde, aralarında çıkan tartışma sonucu kıskançlık krizine girdiği ve bu nedenle Demchenko'yu boğarak öldürdüğünü, cesedin kokmaması için klimayı soğuğa ayarladığını söylediği öğrenildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan Razı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

İKİ KIZINI DAHA KAYBETMİŞ

Demchenko'nun Adli Tıp Kurumu morgundaki cenazesi, anne Zoia Atarshchykova'ya verildi. Büyükşehir Belediyesinin cenaze aracıyla morgdan alınan Karina Demchenko'nun cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'ndaki yabancılar bölümünde toprağa verildi. Anne Atarshchykova'nın, maddi durumu iyi olmadığı için kızının cenazesini ülkesine götüremediği ileri sürüldü. Acılı annenin yaşadıkları ise yürekleri burktu. Atarshcykova'nın üç kızından birini doğumda, 2'ncisini 9 yaşında trafik kazasında kaybettiği belirlendi.

Ukraynalı annenin 3'üncü evlat acısı yürek burktu
Ukraynalı annenin 3'üncü evlat acısı yürek burktu
Ukraynalı annenin 3'üncü evlat acısı yürek burktu
Ukraynalı annenin 3'üncü evlat acısı yürek burktu
Ukraynalı annenin 3'üncü evlat acısı yürek burktu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Fahrettin Koca Fahrettin Altun Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Merve Dizdar Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Okan Buruk Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Adana Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ukraynalı annenin 3'üncü evlat acısı yürek burktu | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 15:48:28. #1.14#
title