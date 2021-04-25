Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı

Türkiye'nin her fırsatta destek verdiği Ukrayna'dan ABD'nin kararının ardından 1915 olaylarıyla ilgili küstah bir açıklama yapıldı. Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, 1915 olaylarının devlet seviyesinde 'soykırım' olarak ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbass gerginliğinin zirveye tırmandığı dönemde Ankara'ya gelmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna'ya her tür desteği vermeye hazırız" demiş ve Kırım, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin işgalden kurtarılması amacıyla bir dizi anlaşma imzalanmıştı. Daha bu anlaşmaların imzaları kurumadan Ukrayna'dan 1915 olaylarıyla ilgili skandal bir açıklama yapıldı.

"ERMENİ SOYKIRIMI DEVLET SEVİYESİNDE TANINMALI"

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermeni soykırımı, tek bir halkın trajedisi değil. Bu, tüm insanlık için korkunç ve maalesef incelenmemiş bir ders, çünkü halâ hiçbir ülke ve hiçbir halk trajedinin tekrarlanmasına karşı güvende değil. Tam da bu yüzden Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanımak bu kadar önemli. Suçu kınamak, ihtilaf ve anlaşmazlık ne olursa olsun bu tür şekilde 'çözümünün' kabul edilemez olduğunu ilan etmek, siyasi taahhütler üstlenmek" ifadelerini kullandı.

"ERMENİLER, DONBASS'TA SAVAŞIYOR"

'Soykırımın' Batı'da tanındığını ve onlarca ülke tarafından kınandığını anımsatan Ukraynalı bakan, Ermenilerin Ukrayna'nın modern tarihindeki rolüne de dikkat çekerek, 2014'te darbeyle neticelenen Maydan olaylarında ilk ölenlerden birinin Ermeni Sergey Nigoyan olduğunu ve Ermenilerin Ukrayna ordusu saflarında Donbass'ta savaştığını kaydetti.